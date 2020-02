Klappt es mit der Blütenpracht?

Der milde Winter sorgt bei den Veranstaltern des Narzissenfestes für Nervenkitzel – ein kalter März kann noch zur Punktlandung führen

Anja Werner

07. Februar 2020, 14:21 Uhr

galmsbüll | An einen so milden, bisher praktisch Schnee und Frost freien Winter können sich die Kirchners gar nicht erinnern. Für kaum eine Familie in Südtondern hat das Klima in den ersten Monaten des Jahres eine so große Bedeutung. Denn die Nordfriesen sind die Veranstalter des nicht nur bei Gartenfreunden so beliebten Narzissenfestes auf Hof Hilligenbohl – mitten auf der Marsch zwischen Niebüll und Dagebüll gelegen. In diesem Jahr soll es am Wochenende nach Ostern, am 18, und 19. April, gefeiert werden.

„Wir sind schon ein wenig bange - besonders mit Blick auf die frühen Sorten“, sagt Hofbesitzerin Ute Kirchner. Denn auch bei ihr im Kleiseerkoog sind – wie auch in den Gärten und an den Straßenrändern – die Narzissen schon sehr weit aus dem Boden gewachsen, viele Blütenkelche sind bereits erkennbar. Könnte die Pracht aus rund 200.000 Kelchen Mitte April also schon verblüht sein? „Es ist immer wieder aufregend. Die Natur ist mit allem etwa vier Wochen früher dran. Ich bin aber noch optimistisch, dass wir dann vielleicht sogar fast alle Sorten blühend präsentieren können“, sagt Tochter Dunja Kirchner. Denn das Klima so nahe der nur fünf Grad kalten Nordsee sei bereits spürbar frischer als in Niebüll. Durch die Vielfalt von 120 Narzissensorten sei zudem mit einer Blütezeit von bis zu sieben Wochen zu rechnen. „Und in den letzten Jahren hat es im März auch immer noch eine längere Kälteperiode gegeben, in der das Wachstum dann sofort stoppt“, sagt die Gartenarchitekten, die während des Narzissenfestes auf dem Hof der Heiligen auch Vorträge über die Zwiebelblüher halten und Gartenführungen anbieten wird, deren satte und leuchtende Farben – ob Sonnengelb oder Apricot – nach der langen dunklen und grauen Winterzeit nicht nur den Augen gut tun. Ein Schwerpunkt wird in diesem Jahr das Thema sein, welche Stauden gut mit den Narzissen korrespondieren.

Überhaupt, das Narzissenfest bietet weit mehr strahlend bunte Beete und Bänder, die sich durch den 10.000 Quadratmeter großen Garten des Hofes ziehen, der schon von weitem durch das leuchtende Aquamarin als Farbe der Fenstersprossen erkennbar ist. Denn es wird auch wieder zahlreiche Aussteller von Kunsthandwerk und anderen schönen Dingen nach Hilligenbohl ziehen. Kunst – ob als Spiegel, Segeltuch oder Skulpturen – wird sich durch den gesamten Garten ziehen, in dem wegen des milden Winters zum Narzissenfest vielleicht auch schon die 35 alten Apfelbäume in voller Blüte stehen werden. Kulinarische Leckereien – von selbst gebackenen Torten bis zu herzhaften Fischbrötchen – gibt es in der ehemaligen Werkstatt, die im vergangenen Jahr zu einem Café umgebaut wurde, dort finden sich nun auch neu eingebaute Toiletten.

„Auch im Café wird Kunst präsentiert werden“, sagt Dunja Kirchner. Von welchen Ausstellern wird derzeit genauso fest gezurrt wie das Musikprogramm für die Gartenbühne am Teich, auf der an beiden Tagen Livemusik geboten werden soll. Erneut wird es auch Angebote für Kinder geben. Der Eintritt, der zum Besuch aller Angebote an beiden Tagen berechtigt, kostet für Erwachsene sieben Euro. Zahlreiche Sitzecken und Nischen im Garten werden ein genussreiches Beobachten des bunten Treibens ermöglichen, in dessen Mittelpunkt natürlich die Golden Salome, die Pink Smile, die White Medal, die Green Eyes und die vielen weiteren Narzissensorten auf Hilligenbohl stehen. Diese können als Zwiebeln zur Abholung im Herbst während des Narzissenfestes bestaunt und bestellt werden – wenn es denn klappt, mit einer Punktlandung mit Blick auf die Hauptblütezeit.