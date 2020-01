Klanxbüll zum Zentralort ernannt

Rund 70 Bürger kamen zum Neujahrsempfang: Munterer Klönschnack und Neuigkeiten über die Gemeinde

klanxbüll | Die meisten der 70 Gäste kennen sich, fast alle sind per „Du“: Bürgermeister Friedhelm Bahnsen begrüßte am Sonntag zahlreiche Klanxbüller Bürgerinnen und Bürger zum Neujahrsempfang in Charlottenhof. „Na, gut reingekommen?“ Die Festtage standen beim Klönschnack der Klanxbüller im Mittelpunkt. Manche sprachen aber bereits über die Themen der nachfolgenden Einwohnerversammlung. Bauvorhaben wie Campingplatz, Hotel oder aber das neue Wohnungsbaugebiet am Süderhörn bewegten die Gemüter.

Wie groß wird die Straße, wie stark der Verkehr? So lauteten nur einige Fragen. Gespräche, die bald Resonanz fanden, denn bald darauf begann im „weißen Saal“ die Versammlung. Bürgermeister Friedhelm Bahnsen berichtete über die Aktivitäten des vergangenen Jahres: „Das bedeutendste Ereignis ist die Einstufung als ländlicher Zentralort.“ Gemeinsam mit Neukirchen bekommt die Gemeinde durch diese Aufwertung nun über einen Finanzausgleich eine „Schlüsselzuweisung“ in Höhe von 400.000 Euro, davon gehen 46 Prozent ans Klanxbüll.

Der Verteilungsschlüssel richtet sich nach der Einwohnerzahl. In den letzten Jahrzehnten ist die Einwohnerzahl der Gemeinde Neukirchen stetig zurückgegangen, die Einwohnerzahl im Nahbereich liegt mit 4030 jetzt kaum noch über dem Mindestwert von 4000. Stetig gewachsen ist in den vergangenen Jahren hingegen die Nachbargemeinde Klanxbüll, die mit 990 Einwohnern heute fast genauso groß ist wie Neukirchen (1.140 Einwohner mit den Außenbereichen) und ebenfalls einige Einrichtungen der Daseinsvorsorge aufweise, wie zum Beispiel Arzt, Lebensmittelmarkt und Kita. Aufgrund der Bahnverbindung nach Sylt habe Klanxbüll zudem eine wichtige Verbindungsfunktion zwischen Insel und Festland – insbesondere für Pendler, begründet das Land seine für Klanxbüll positive Entscheidung.

Nicht geklappt habe es mit dem ökologischen Projekt Wildblumenwiese. „Die Flächen, die wir dafür ausgesucht hatten, waren dafür nicht geeignet“, gab Friedhelm Bahnsen zu. Als Ersatz wurde am Charlottenhof eine Krokuswiese angelegt. „Mit vielen kleinen Helfern haben wir auch noch 500 Narzissen ausgesetzt.“

Große Freude gab es bei der 20-Jahrfeier des Fördervereins „Freunde des Charlottenhofes“. Die Gemeinde hatte dazu Förderer der ersten Stunde und aktuelle Sponsoren eingeladen.

Gut aufgestellt sieht sich die Gemeinde als Träger beim Thema Schule. „Herausragend war die Eröffnung der Mensa in der Emil-Nolde-Schule“, sagt der Bürgermeister. Für das neue Jahr gibt es weitere konkrete Pläne. „Der Baubeginn für das neue Feuerwehrhaus steht an. Es soll noch 2020 fertig werden“, kündigt Friedhelm Bahnsen an.

Das Infozentrum Wiedingharde werde mit Verzögerung nun bald eine erneuerte Ausstellung erhalten. Ladesäulen für Elektroautos würden gemäß der Vorgaben der Aktiv Region auch erst in diesem Jahr aufgestellt, die Genehmigungen hätten extrem lange gedauert.

2020 stehe auch im Zeichen der Neuplanungen für Bahnhof und Bahnhofsumfeld. Ein großes Dankeschön richtete der Bürgermeister am Ende der Einwohnerversammlung an die Mitglieder der Feuerwehr, des Roten Kreuzes sowie an die Aktiven im Jugendförderverein, der Trachtengruppe und weiteren ehrenamtlichen Kräften der Gemeinde.