Klang-Gedichte und jodelnde Geigen

Faszinierendes Folk-Baltica-Erlebnis in Niebüll: Dragseth und Alma treffen sich bei „Berg und Meer“ in der Christuskirche

von shz.de

28. April 2018, 10:38 Uhr

Gegensätze ziehen sich bekanntlich an, so wie es das Motto „Berg und Meer“ der diesjährigen Folk-Baltica-Veranstaltungen auch schon ahnen lässt. Bei einem fantastischen Doppelkonzert in der Niebüller Christuskirche bekamen die Besucher diese Anziehung hautnah zu spüren und vor allem zu hören. Zu Gast waren das Duo Dragseth aus Norddeutschland und das Ensemble Alma aus Österreich.



Gesang mal auf Englisch, mal auf Plattdeutsch





Die beiden Musiker von Dragseth, Manuel Knortz und Jens Jesse, eröffnen das Konzert mit einem irischen Volkslied. Es folgen vertonte Gedichte von Theodor Storm und Erich Kästner, aber auch Eigenkompositionen, irische Volksmusik und gecoverte Songs. Allesamt sind geprägt von einer berührenden Melancholie, die sich in feinfühliger instrumentaler und vokaler Weise präsentiert.

Sanfte Gitarrenklänge wechseln sich ab mit Dudelsack-, Mandolinen- und Xaphoonparts. Der zweistimmige Gesang, mal auf Englisch, mal auf Plattdeutsch, klingt solide und gut gereift, die Stimmen sind voller Gefühl und Wärme. Im Publikum sitzen zahlreiche Fans, das ist am Mitsummen zu hören. Die Ballade „Fields of Gold“ von Sting und der gesellschaftskritische Song „The Ghost of Tom Joad“ von Bruce Springsteen erklingen mit individueller Note. Das eingespielte Team besticht durch Humor und Gelassenheit. Selbst die zwischenzeitlich abhanden gekommene Stimmung der Instrumente bringt keinen der beiden aus der Ruhe: „Der Dudelsack wurde von fiesen irischen Elfen konstruiert“, wendet sich Knortz an die schmunzelnde Zuhörerschaft.

Die Klänge von Stimmen und Instrumenten verflechten sich harmonisch miteinander. Die tiefgründigen und lyrischen Texte vieler Songs wecken Wehmut, Fernweh oder Nachdenklichkeit. Oft liegen den Liedern berührende Geschichten zugrunde, so wie bei „Damals in Ostermoor“ oder auch „Flünklohm“. Begleitet von viel Applaus macht Dragseth die Bühne frei für die musikalische Formation Alma.

Diese fünf jungen Musiker aus Wien/Österreich erobern die Herzen des Publikums im Sturm. Ihre Instrumente, drei Violinen, eine Harmonika und ein Kontrabass, beherrschen sie erstklassig, was bereits beim ersten Folklorestück zu hören ist. Es beginnt mit einer Geige und schwillt dann mit zunehmender Dynamik zu einem kraftvollen Klangvolumen an. „Alma bedeutet Seele“, erläutert Julia Lacherstorfer. Den Facettenreichtum seiner fünf Seelen zeigt das Ensemble ebenso beeindruckend wie die Verwurzelung mit den Bergen und der Volksmusik seiner österreichischen/italienischen Heimat. Alma musiziert ausdrucksstark, kraftvoll und klangintensiv auf höchstem Niveau.

Die Musik ist meist fröhlich und gespickt mit vielen Überraschungsmomenten, wie Rufen und Schnalzen, Klopfen und Zupfen auf den Instrumenten. Das Jodeln erklingt sowohl instrumental als auch gesanglich und zieht sich wie ein roter Faden durch die Musik der fünf ausdrucksstarken und schillernden Persönlichkeiten. „Jodeln ist musikalisches Esperanto, jeder versteht es.“



Wunderbare Akustik im Kirchenhaus







Doppelkonzert als krönender Abschluss





Das Geigenspiel ist virtuos und exakt aufeinander abgestimmt. Die zentral positionierte Harmonika sorgt für einen soliden Grundton und verspielte Melodiepassagen gleichermaßen. Der nonverbale mehrstimmige Gesang klingt glockenklar, fast sphärisch. Das Kirchenhaus macht hier seiner wunderbaren Akustik wieder alle Ehre. In der charmanten Moderation mit viel Wiener Schmäh wechseln sich Julia Lacherstorfer (Violine, Gesang), Evelyn Mair (Violine, Gesang), Matteo Haitzmann (Violine, Gesang), Marie-Theres Stickler (Harmonika, Gesang) und Marlene Lacherstorfer (Kontrabass, Gesang) ab. Auffallend und faszinierend ist die Kontrabassistin. Sie glänzt, wie alle Musiker, mit Präzision und hält ihr Instrument dabei wie einen überdimensionalen Freund sicher im Arm, trommelt und klopft den Rhythmus auch zuweilen auf seinem Korpus. Mit einem jazzigen Folklorestück beendet das Ensemble seine Darbietung.Der krönende Abschluss dieses besonderen Doppelkonzerts ist das gemeinsame Musizieren von Dragseth und Alma. Dicht stehen die sieben Künstler zusammen. Stimmen und Instrumente verbinden sich bei einem gesungenen Psalm und einem Zillertaler Walzer mit Dudelsack. „Die Fusion von Berg und Meer klappt doch ganz gut.“ Das finden auch die Zuhörer und bringen ihre Begeisterung mit nicht enden wollendem Applaus zum Ausdruck.