Kirchturmdenken war gestern

von Dorte Arendt

erstellt am 08.Nov.2017 | 11:59 Uhr

Ladelund, Bramstedtlund, Karlum und Westre – das sind vier Gemeinden im Amt Südtondern, die bereits an vielen Stellen mit ihrem Handeln und Tun, Schnittmengen bilden. Sei es die Schulpolitik, die Feuerwehr oder der Bürgerbus, stets schaut man über den Rand der eigenen Gemeinde und hat das Wohl aller im Auge. Doch wie sieht es in der Zukunft aus, im Jahre 2030? Was bedeutet der demographische Wandel für die Region? Was kann verbessert werden? Wie kann man sich zusammen gut aufstellen? Fragen und Antworten, die am Ende nicht nur viele Seiten Papier schwärzen sollen, sondern umsetzbare Möglichkeiten sind. Heute noch Idee oder Vision, morgen Wirklichkeit und in einem Konzept zur Ortsentwicklung festgehalten.

Aus diesem Grund hatten die vier Bürgermeister, zusammen mit dem Flensburger Planungsbüro „GR Zwo“, zu einem mehrstündigen Workshop nach Ladelund eingeladen.

Neben politischen Mandatsträgern waren aber auch zahlreiche interessierte Bürgerinnen und Bürger der Einladung gefolgt. Und so konnte Hans-Heinrich Petersen, stellvertretender Bürgermeister Ladelunds, am Morgen rund 40 Teilnehmer in den Räumen der Grundschule begrüßen. Nach einen kurzen Begrüßung, einer Einführung in die Thematik durch Camilla Grätsch von „GR Zwo“, ging es direkt in die erste Kleingruppenarbeit, den „Status Quo“ erarbeiten.

Was macht unsere Gemeinde, die Region heute aus? Was schätzen wir an unserer Gemeinde, was macht das Zusammenleben aus? Warum leben wir heute gerne in einer der vier Gemeinden, mit wem arbeiten wir heute bereits gut zusammen? Fragen, die die Teilnehmer der jeweiligen Gemeinde für sich zu beantworten hatten. Aber auch Negatives sollte zur Sprache kommen. Und so wurde bereits in dieser Phase der Ideensammlung schnell klar: Man liegt gar nicht soweit von einander entfernt. Weder im positiven noch im negativen Sinne. Weder geographisch noch gedanklich.

Sicherlich gibt es in jeder der vier Gemeinden Dinge, die getan werden müssen, aber nicht um jeden Preis. „Nicht jeder muss und kann alles haben“, brachte es Karlums Bürgermeister Werner Richardsen auf den Punkt – wasvon den Teilnehmern mehrheitlich getragen wurde. So war unter anderem der Bau einer Mehrzweckhalle zentrales Thema in den Gruppen, auch als es nach der Mittagspause um die Frage ging: Der Blick in die Zukunft – Was können wir gemeinsam erreichen?

15 Jahre vorausschauen, wie stellt man sich das Leben in den Gemeinden im Jahre 2030 vor? Gar nicht so einfach, doch bei den Teilnehmern sprudelte es an Ideen. Schnell wurde klar, auch hier, wie bereits am Vormittag, waren die Schnittmengen der Wünsche und Ideen groß. Egal ob es um die medizinische Versorgung, das Thema Mobilität, Freizeitgestaltung, den Kaufmann oder das Thema Digitalisierung ging. So waren sich auch alle Teilnehmer am Ende des Tages einig, dass sicherlich nicht alles umsetzbar ist. Schon gar nicht auf die Schnelle. „Doch hier und heute wurde ein Anfang gemacht. Wir wollten ein Projekt anschieben, dessen Ergebnisse wir Anfang kommenden Jahres Schwarz auf Weiß haben, um damit dann zu arbeiten. In der Zukunft das Machbare umsetzen und auch eventuell von Förderprogrammen profitieren“, erklärte Oberamtsrat Udo Schmäschke, Fachbereichsleiter des Fachbereichs 3 im Amt Südtondern, der die Veranstaltung begleitete.

Auch die vier Bürgermeister waren sich am Ende einig: „Es war eine konstruktive Runde, die neben bekannten Problemen auch Neues aufgezeigt hat. Am Ende bleibt aber abzuwarten, wie weit auch die Bürgerinnen und Bürger bereit sind mitzugehen, sich an den zu schaffenden Arbeitsgruppen beteiligen um so unsere Gemeinden, unsere Region zukunftsfähig zu gestalten“.