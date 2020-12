Karlum : Kirchenglocke auf dem Weg in die Niederlande: Pastor Stuck dokumentiert mit Kamera

Die „Alte Dame von Karlum“ wird restauriert: Kirchenglocke auf dem Weg nach Noord-Brabant

Avatar_shz von SHZ

09. Dezember 2020, 16:42 Uhr

Karlum | Die Glocke von Karlum gehört mit ihren geschätzt 800 Jahren zu einer kleinen Gruppe von sehr alten Glocken im Ostseeraum und bis nach Ostfriesland. Ihr Gießer ist unbekannt, auch gibt es keine Inschriften, die auf ihre Herkunft hinweisen.

Da ihr Guss in die Zeit fiel, als auch die erste Karlumer Kirche errichtet wurde, kann davon ausgegangen werden, dass die Gemeinde einen Wandergießer beauftragt hat, diese Glocke vor der Kirche Karlum zu gießen. Jetzt kam die alte Dame ins Sanatorium nach Holland.

Die Karlumer Glocke wird nämlich als eine der wenigen im Lande immer noch handgeläutet. Im Laufe der Zeit wurde der Schlagring durch den Klöppelschlag abgenutzt.

Glockensachverständiger ist mit dabei

Dieser Ring soll jetzt wieder aufgebaut werden, auch ein fehlender Kronenhenkel wird ergänzt. Das Vorhaben wird begleitet vom Glockensachverständigen der Nordkirche, Volker Scheibe (Niebüll).

„Die Glocke wird nach ihrem Ausbau in die Niederlande zur Glockenschweißerei „Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij“ in Asten (Provinz Noord-Brabant) verbracht“, so Volker Scheibe.

„Da das exakte Gewicht der Glocke noch nicht bekannt ist, wird sie zunächst gewogen und dann einer Rissanalyse unterzogen.

Dazu übergießt man die Glocke mit einer farbigen Flüssigkeit, die sich in die Risse des Glockenkörpers setzt und so Risse anzeigt, die mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen sind.“

Glockenkrone wird in Wachs

Der eigentliche Schweißvorgang ist in der Regel ein Betriebsgeheimnis, doch Volker Scheibe kennt die Abläufe: „Die Glocke wird eingepackt und auf ca. 500 Grad Celsius erhitzt. Flüssige Bronze, eine Legierung aus 80% Kupfer und 20% Zinn, wird dann mit 1.100 Grad Celsius in die Schadstellen eingebracht.“ Der zu ersetzende Henkel der Glockenkrone wird in Wachs geformt, dass dann beim Guss ausgeschmolzen wird.

Nach der Reparatur muss die Glocke über einige Tage langsam abkühlen. Danach erfolgt erneut eine Riss- und Klanganalyse.

Der Rücktransport nach Deutschland läuft über eine Glockenwartungsfirma in Hamburg, bei der ein neuer Klöppel eingepasst wird, mit der die so restaurierte Glocke wieder schonend geläutet werden kann.

In Karlum kann die restaurierte Glocke im Frühjahr zurückerwartet werden.

Bei der Finanzierung dieses Vorhabens leisteten die „Freunde der St.-Laurentius-Kirche Karlum e.V.“ einen wesentlichen Beitrag.