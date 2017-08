Filmclub Niebüll : Kino zeigt Film über zwei Fluchten

vergrößern 1 von 1 Foto: Sputnik Oy / Fotograf Malla Hukkanen 1 von 1

Niebüll | Heute Abend zeigt Ecks Kino in Niebüll um 20 Uhr „Die andere Seite der Hoffnung“. In dem Film des finnischen Regisseurs Aki Kaurismäki geht um den syrischen Mechaniker Khaled, der nach vor den Kriegswirren in Syrien flieht, teilte der Veranstalter mit. Er landet in Helsinki, wo seine Chancen auf Asyl sehr gering sind. Er flüchtet vor der Abschiebung und trifft auf den Finnen Waldemar Wikström, Besitzer eines Lokals, der sich ebenfalls auf der Flucht befindet – allerdings vor seiner alkoholsüchtigen Frau.

Aus ihrer ersten Begegnung entwickelt sich eine gute Freundschaft. Die andere Seite der Hoffnung – zweite Teil von KaurismäkisHafenstadt-Trilogie, die er 2011 mit „Le Havre“ begann – lief 2017 auf der Berlinale im Wettbewerb um den Goldenen Bären. Aki Kaurismäki erhielt den Regiepreis..

von Lea Sarah Albert

erstellt am 15.Aug.2017 | 11:15 Uhr