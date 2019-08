Kinderfest erstmals an zwei Tagen

Veranstaltungsprogramm und Übernachtungszahlen wachsen rasant – HGV thematisiert Frage nach bezahltem Tourismus-Direktor

von Anja Werner

15. August 2019, 12:30 Uhr

dagebüll | Braucht Dagebüll einen hauptamtlichen Tourismusdirektor? Für Gerhard Neumann, Sprecher des dortigen Handel- und Gewerbeverein (HGV), lautet die Antwort ganz klar: „Ja!“. Thematisiert wird diese Frage bei der Vorstellung des Programms des Dagebüller Kindertages. Genau wie die Übernachtungszahlen in dem aufstrebenden Tourismusort ist dieser geprägt von einem rasanten Wachstum. Der Begriff Kindertag ist dabei nicht mehr zutreffend, denn erstmals wird das dritte große Sommerfest in Dagebüll-Hafen über zwei Tage gefeiert – und zwar am Sonnabend und Sonntag, 24. und 25. August.

„Die Organisation allein dieser Veranstaltung ist eine enorme ehrenamtliche Leistung“, betont Gerhard Neumann. Auch wenn der HGV von der Gemeinde sowie hiesigen Vereinen und Unternehmen unterstützt werde.

Dank der Ausweitung des Kindertags werden nun auch Erwachsene gut unterhalten – und zwar durch das Live-Programm, das am 24. August um 17 Uhr auf der Bühne auf dem Deichtorplatz startet. Dort wird unter anderem Trommeln für jedermann angeboten. „Ein tolles Mitmach-Event für die ganze Familien“, sagt Soenke Wolf vom HGV. Ab 20 Uhr sorgt dann die im Norden gut bekannte Party-Band „Joker“ für Stimmung.

Am Sonntag darauf stehen dann aber ganz klar die jungen Besucher im Vordergrund. „Weil wir Kindern aus der Region etwas bieten möchten – und weil die jungen Gäste unsere Urlauber von morgen sind“, sagt Gerhard Neumann. Von 11 bis 17 Uhr werden unter anderem Karussell, Hüpfburg, Bungee-Trampolin, der Zauberer Heiko Doß (16.30 Uhr), Berta das Deichschaf, Betti Pinselprinz mit ihrer Schminkwerkstatt und die Piratenwelt aus Leck geboten. Begeistert gefeiert werden sollen wieder die Auftritte der Tanzschule Liebenow aus Süderlügum um 15 und 16 Uhr. Auf Bibis Bauernhofbühne öffnet sich der Vorhang um 12 und 14 Uhr. Enten können geangelt, das Glücksrad gedreht und geduldige Ponys geritten werden. Erstmals dabei ist eine Kindereisenbahn, mit der der neue, maritim geprägte Spielplatz umrundet werden kann, der im vergangenen Jahr beim Kindertag eröffnet wurde. Seitdem wird die Anlage – bei fast jedem Wetter – mit Begeisterung bespielt.

Ob die Nordseestraße für den Kindertag gesperrt werden kann, hängt vom Stand der Arbeiten an der Stöpe ab. „Wir haben aber auch einen Plan B für eine verkehrssichere Veranstaltung“, sagt Neumann. Sicher nach Dagebüll gebracht werden können Familien ab Niebüll mit einem Sonder-Ticket der Neg. Zwei Erwachsene und drei Kinder fahren damit für zehn Euro hin und wieder zurück. Sponsoring gibt es auch vor Ort, alle gastronomischen Unterstützer bieten an diesem Tag Vergünstigungen für Kinder an. Die Nospa und der Tausender-Club der Dagebüll-Niebüll Touristik unterstützen das Fest mit jeweils 1000 Euro.

Dieses Jahr wurde und wird der Hafenbereich von den Bauarbeiten am Klimadeich und der neuen Stöpe geprägt. „Im kommenden Jahr müssen wir uns sputen, dass wir möglichst viele Veranstaltungen auf dem neuen Deichtorplatz auf die Beine gestellt bekommen“, betont Gerhard Neumann. Auch das spricht für eine professionelle touristische Vermarktung von Dagebüll. Relativ gesehen steigen dort durch den Bau der nun mehr als 100 Ferienhäuser sowie neuen Ladenzeilen und Restaurants die Übernachtungszahlen so stark an wie sonst kaum einem anderen Ort im Land. Im kommenden Jahr soll noch ein Camping- und Wohnmobilplatzes mit mehr als 200 Plätzen hinzu kommen. „Mit Blick auf diese Entwicklung wäre ein bezahlter Tourismusdirektor angemessen“, betont Neumann.