Sternsinger : Kinder ersingen 3263 Euro

erstellt am 10.Jan.2018 | 03:17 Uhr

Niebüll | Die Sternsingeraktion der katholischen Gemeinde St. Gertrud in Niebüll war ein großer Erfolg. Am vergangenen Wochenende zogen die Sternsinger von Niebüll in neun Gruppen durch Nordfriesland. Sie besuchten 130 Familien, sieben Alten- und Pflegeheime und die Geriatrie der Klinik in Niebüll. Die St. Gertrud-Gemeinde sammelte dabei 3263 Euro – ein neuer -Spenden- Rekord.