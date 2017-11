Unfälle : Kind bei Unfall in Leck verletzt

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Wolf 1 von 1

01.Nov.2017

Leck | Bei einem Unfall mit einem Fahrradfahrer in Leck ist am frühen Montagmorgen ein sechsjähriges Kind leicht verletzt worden. Ebenfalls auf einem Fahrrad sei es in der Heinrichstraße mit dem Mann zusammengestoßen, teilte die Polizei in Leck am Montag mit. Noch an der Unfallstelle habe er demnach mit der Mutter des verletzten Kindes gesprochen, bevor er wegfuhr.

Laut Zeugen soll der Mann rund 35 Jahre alt, etwa 190 Zentimeter groß und schlank sein. Zudem sei er Brillenträger. Die Polizei sucht jetzt nach dem Unfallverursacher: Menschen, die Hinweise zu dem gesuchten Radler geben können, melden sich bei der Polizei in Leck unter 04662- 891260. lsa