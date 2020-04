Keine Zeit für Langeweile

Wochenlang Corona-Ferien mit Mann und vier Kindern – ein Erfahrungsbericht aus Stedesand

14. April 2020, 14:46 Uhr

stedesand | Zuerst einmal, wir sind gesund. Das ist das Wichtigste, nicht nur jetzt. Wir wohnen in der kleinen Gemeinde Stedesand in einem Haus mit Garten und netten Nachbarn. Hier hilft man sich. Hier schnackt man über den Gartenzaun oder die Hecke und ist Freiraum gewohnt.

Seit Jahren arbeiten mein Mann und ich von zu Hause. Durch die Kinder übe ich schon seit gut 17 Jahren, meinen Alltag mit Familie und Arbeit zu organisieren. Ein gewisses Maß an Flexibilität und Kreativität ist dabei sehr hilfreich, aber keine Garantie für Erfolg. Mein Mann musste anfangs mehr mit dieser Situation kämpfen. Als Hauptverdiener sorgt er für das Einkommen, von dem die Kosten beglichen werden.

Durch die Coronavirus-Pandemie sind viele Aufträge storniert worden und er macht sich entsprechend Sorgen. Doch mittlerweile nutzt er die Zeit für Telefonate mit Freunden, die sonst auch immer keine Zeit hatten, oder spielt mit den Kindern.



Wie die Kinder mit der Situation umgehen





Ganz anders gehen die Kinder damit um. Mit zwei Schulkindern in Klasse sechs und elf sowie zwei Kindergartenkindern im Alter von fünf und sechs muss eine Bandbreite von Interessen und Bedürfnissen abgedeckt werden. Zum Glück erledigten die zwei Großen ihre Aufgaben recht selbstständig. Meine Tochter Ayan ist 17 und hat nun viel mehr Zeit für ihre Hobbys wie Geige spielen, singen, zeichnen, Computerspiele mit Freunden spielen oder Online-Konferenzen mit der Fridays-for-Future-Gruppe.

Mein Sohn Burhaan ist zwölf. Er vermisst seine Freunde, die er ja sonst in der Schule sieht. Gewöhnlich kamen auch spontan Freunde am Nachmittag zum Radfahren, Fußball oder Computerspielen vorbei. Das hat sich jetzt komplett auf Online-Kommunikation verlagert. Es gibt verschiedene Anwendungen, wo er gleichzeitig mit seinen Freunden reden und spielen kann. Das kennt er schon, ersetzt aber nicht die tatsächliche Gesellschaft.

Wir starten alle gut zwei Stunden später in den Tag, da keine Busfahrten in die Schule stattfinden und man später aufstehen kann. Auch am Nachmittag sparen die Schüler viel Zeit, die nun mit Freizeitaktivitäten gefüllt werden. Rückzugsmöglichkeiten haben sie natürlich in ihren Zimmern, im Garten und mein Mann im Büro. Das ist wichtig, da man sich mit sechs Personen sonst schnell auf die Füße tritt.



Jeden Tag neue Abenteuer





Die Kindergartenkinder genießen die freie Zeit. Jeden Tag werden neue Abenteuer gesucht. Einmal bauen sie Pokemon-Höhlen aus Kissen und Decken. Dann wieder sind sie Supermario und Yoshi und klettern über Stühle, Sofalehne oder die Terrassenmauer. Aus leeren Joghurt-Eimerchen stapeln sie Pyramiden, die dann mit viel Vergnügen wieder eingerissen werden. Gerne auch mit Hilfe von selbst gebastelten Geschossen aus einem Stück Stoff einer einzelnen Socke und einem Gummiband. Mehrwegflaschen aus Hartplaste dienen als Bowling-Pins. Verschiedene Bälle und Fahrzeuge werden zum Umwerfen ausprobiert. Ein Fahrsicherheitstraining darf nicht fehlen. Selbstgebaute Rampen aus Holz oder eine Slalomfahrt um Mehrwegflaschen sorgen für Abwechslung.

Ruhige Momente gibt es auch. Gemeinsam wurden mit dem Mikroskop Zucker, Salz, Pollen und Brotkrümel untersucht. Im Vorschulbuch erledigt Akram (6) einige Seiten gemeinsam mit mir. Adam, der Jüngste, feierte seinen fünften Geburtstag nur mit uns. Das war der erste Tag, wo er nach dem Kindergarten fragte. Er wollte, dass ihm seine Freunde gratulieren. Sonst ist der Kindergarten kein Thema. Es gibt einfach so viel Spannendes zu tun: schaukeln, auf Bäume klettern, Lagerfeuer im Grill machen und Bratwurst, Brot oder Marshmallows am Stock rösten, Stricke durch das Wohnzimmer spannen und dann einen Weg hindurch finden, gemeinsam Kochen und Backen, Stöcke zersägen. Ab und zu dürfen sie auch am Computer, Handy oder Nintendo spielen. Kinderfilme nehmen wir meist auf, damit wir eine Auswahl für Regentage haben und Lieblingsfilme immer wieder angesehen werden können.

Betreute Spielzeit und die freie Spielzeit wechseln sich ab, da ich zwischendurch Haushalt, Arbeit im Büro, Einkauf und eigene Erholungspausen einplane. Meine Kinder helfen mit. Sie räumen gemeinsam mit mir den Geschirrspüler aus oder saugen Staub, kehren die Terrasse, mähen mit Rasen oder räumen Papier und Pappe in die Tonne. Nach getaner Arbeit spielt es sich dann gleich viel besser, und ich bekomme Zeit zum Schreiben, Lesen und Fotografieren

Zu Ostern wurde bei uns nicht groß gefeiert. Natürlich haben die Kinder kleinere Geschenke und was zu naschen bekommen, aber die Verwandtschaft war nicht da. Die Großeltern wohnen gut 700 Kilometer weit weg und schickten mit dem Osterhasen liebe Grüße und Überraschungen. Wir telefonieren, schicken uns Bilder oder machen Videoanrufe. Die Kinder kennen das schon und die Großeltern auch.



Familie rückt näher zusammen





Als Familie bringt uns diese gewonnene Zeit näher zusammen. Jeder hat Freiräume, aber wir bleiben im Gespräch miteinander und finden besser zueinander, da jeder einzelne weniger gestresst ist. Neue Projekte werden auf den Weg gebracht und jeder kann sich einbringen.

Bei mir persönlich kommen Erinnerungen an die Wendezeit 1989/90 hoch. Als Kind bin ich in der DDR in Cottbus und Dresden aufgewachsen. Das Anstehen beim Einkaufen, teils leere Regale und Reisebeschränkungen kenne ich genau aus dieser Zeit. Von einem Tag auf den anderen galten die alten bekannten Regeln nicht mehr, und die neuen musste man sich selbst aneignen.

Doch besonders nachdenklich macht mich diese Ungewissheit. Wie geht es weiter? Ebenso wie nach dem Ende der DDR stehen viele Menschen vor den Trümmern ihrer wirtschaftlichen Grundlagen oder kämpfen ums Bestehen ihrer Existenzen. Nur diesmal ist es kein politisches System, das erlernbar ist, sondern der Umgang mit einer potenziell tödlichen Krankheit. Da kann die Politik nur gewisse Rahmenbedingungen schaffen, aber jeder Einzelne muss sich seiner Verantwortung für alle bewusst sein.

Hoffnung macht mir die große Welle der Solidarität. Nicht nur im Internet mit vielen guten Worten, sondern auch im echten Leben mit Taten, wie Einkaufshilfen, Lieferdiensten, Nachbarschaftshilfe und Spenden. Berufsgruppen, die sonst gern mal belächelt oder abschätzig betrachtet werden, rücken in den Fokus und werden als Helden gefeiert.