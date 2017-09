Klimadeich in Dagebüll : Keine Winterpause für Klimadeich

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Anja Werner

erstellt am 30.Sep.2017 | 03:56 Uhr

Dagebüll | An sich wäre gestern der letzte Arbeitstag in diesem Jahr für Lutz Pfitzner und sein Team gewesen, mit dem er seit Ostern den Klimadeich in Dagebüll baut. Denn am 1. Oktober beginnt die Schutzzeit, in der Deichbauarbeiten an sich tabu sind. Doch die imposante Baustelle in Dagebüll hat durch den ersten Herbst-Orkan vor zwei Wochen – wie berichtet – heftigen Schaden erlitten. Der Schutzdeich wurde komplett überspült, alle drei Becken der Baustelle vor dem neuen Deich liefen voll Wasser. „Am Morgen danach waren alle Beteiligten schon deprimiert“, sagt Hans-Jürgen Ingwersen. Doch sowohl der Bürgermeister als auch Lutz Pfitzner, Projektleiter des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz, strahlen gestern beim Blick auf den Deich. Dort wird wieder kräftig gebaut. Und das – so wurde kürzlich entschieden – bis in die dritte Oktoberwoche hinein. „Dann sollte der Deich fertig und winterfest sein“, sagt Lutz Pfitzner.

Schneller als erwartet hat das Technische Hilfswerk (THW) die Baustelle trocken gepumpt. Der Schutzdeich ist fast komplett neu aufgebaut. Schon seit Tagen werden wieder große Mengen Sand und Kleie für die Fertigstellung des Klimadeichs angefahren. Das aus verklammerten Steinen bestehende Deckwerk zur Seeseite ist fast fertig und der flache Wattzugang ist komplett geteert und damit Hochwassersicher. An der Rückseite des Deiches zeigt sich gestern zudem ein erster hellgrüner Flaum – der keimende Erfolg einer speziellen Nährlösung mit Grassaat.

Von den Fortschritten auf der Deichbaustelle berichtete Ingwersen auch vor wenigen Tagen während der Sitzung der Gemeindevertreter. Wie auch von anderen aktuellen und geplanten Bauprojekten. So ist die in die Rückseite des Deiches gebaute Tribüne nördlich der Stolpe nun abgenommen. „Bis Ende Oktober soll auch der Platz davor fertig gestellt sein“, sagt der Bürgermeister. Dann hat Dagebüll eine Multifunktionsfläche für viele mögliche Veranstaltungen – von Konzerten bis hin zum Markt mit Produkten aus der Region und Krabben aus dem Meer. Auch die Budenstadt des Dagebüller Weihnachtsmarktes am ersten Adventswochenende soll dort aufgebaut werden. Von diesem Platz schließt sich eine mittlerweile frei geräumte Fläche bis zur neuen Ladenzeile hin, auf der ein großer Spielplatz gebaut wird. Auch hinter der neuen, mit bunten Holzfassaden versehenen Zeile mit Geschäften und gastronomischen Betrieben wird fleißig gebaut – an 80 Parkplätzen für die Besucher und Kunden der neuen Angebote.

Gebaut wird auch in Fahretoft, dort wird die Schulsporthalle saniert. Und demnächst auch im Seniorenheim Brodersen, das seine Kapazitäten um acht bis zehn Plätze erweitern möchte.

An der Wasserkante geht es im nächsten Jahr weiter. Ab 1. April wird die Stolpe erneuert. Und sobald sich der neue Deich ausreichend gesetzt hat, wird die neue Badestelle und die beleuchtete Deichpromenade gebaut. Daran, dass die Ruhezeit schon demnächst beginnen kann, wird in den kommenden Wochen fleißig gearbeitet werden, laut Bürgermeister „auch mal über Nacht“ .