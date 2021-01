Keine Gäste, kein Gourmet-Festival

So schlägt sich Berger’s Landgasthof durch den Lockdown – Sorge um den Verlust von Mitarbeitern

28. Januar 2021, 14:58 Uhr

Enge-Sande | Seit einem Jahr ist Südtondern auf der Landkarte des Schleswig-Holstein Gourmet-Festivals kein weißer Fleck mehr – seit der Premiere von Berger’s Landgasthof im kleinen Enge-Sande bei dem Festival für hohe Esskultur im Februar 2020. Das Wagnis, das zum Erfolg wurde, sollte sich in diesem Jahr wiederholen – am 12. und 13. April mit dem dänischen Sternekoch Rainer Gassner. Doch Corona macht den ambitionierten Plänen einen Strich durch die Rechnung. Kein Gourmet-Festival, keine Gäste im Restaurant, keine Feste und Banketts – wie kommt der Familienbetrieb mit ambitionierten Ansprüchen durch den Lockdown?

„Wir bleiben bei allen Fragezeichen optimistisch. Wir haben uns auch sehr auf die beiden Gourmet-Abende gefreut, doch die sind mit Blick auf Corona Mitte Februar nicht realisierbar“, sagt Susanne Berger. Verschieben Richtung Sommer – ein Vorschlag der Festival-Veranstalter – kommt nicht in Frage. Denn: „Wer weiß, wann die Inzidenz tatsächlich wie von der Landesregierung in ihrem Stufenplan vorgesehen stabil über längere Zeit unter bestimmten Werten liegt. Und falls Veranstaltungen möglich sind, stehen für die Wochenenden bereits zahlreiche Hochzeiten im Kalender“, sagt Susanne Berger. Auch die Tour de Gourmet Jeunesse des 34. Schleswig-Holstein Gourmet-Festivals, die in Enge-Sande Station machen sollte, wurde abgesagt.

Rund 50 Prozent der teils traditionell und teils modern eingerichteten Zimmer sind derzeit durch beruflich Reisende belegt, die auch Frühstück bekommen. „Wir haben in der Nähe eine Schule, in der Meisterprüfungen abgelegt werden, viele Prüflinge übernachten bei uns“, sagt Susanne Berger.

Sorgen macht sie sich mittlerweile aber um ihr Team. Bis Ende des Jahres wurde an alle noch volles Gehalt gezahlt, ab Januar sind alle Mitarbeiter in Kurzarbeit. „Darunter sind viele junge Ungebundene oder auch Ältere– da können wir nur hoffen, dass wir niemanden durch den Lockdown verlieren“, sagt Susanne Berger. Daher wird per Telefon und Whatsapp Kontakt gehalten oder auch schon mal ein Kuchen vorbei gebracht.

„Sicher, auch wir könnten beklagen, wie viele Einnahmen uns durch die Pandemie verloren gegangen sind und gehen, zumal nichts davon nachholbar ist, denn jedes Zimmer und jeden Tisch kann ich nur einmal pro Tagen vergeben. Doch was bringt das, das macht nur schlechte Laune“, sagt die Gastgeberin, die es liebt, jeden Tag fast rund um die Uhr für die Gäste da zu sein.

Der Gasthof ist Eigentum und Wohnort. „Daher kommen wir ganz gut zurecht. Einige geplante Investitionen – zum Beispiel in die Aufwertung der Zimmer – mussten aber verschoben werden.

„Wir lieben Herausforderungen, aber von der Gastronomie ist besonders viel Geduld gefordert“, sagt Susanne Berger, deren Ehemann Uwe Berger Regie in der Küche führt. „Wild und Wunderbar“ lautet das Berger-Motto – und das nicht nur wegen des Hangs von Uwe Berger zu wilden Kräutern und Wildgerichten. „Wir sind nicht gerade das typische Landgasthof-Paar. Wir sind unkonventionell, haben besondere Ansprüche und Hobbys“, sagen beide. Dazu zählen Golfspielen und Harley-Fahrern. „Das ist eine echte Leidenschaft, ich fahre sogar manchmal in Serviceklamotten einfach mal schnell durch die Marsch ans Meer“, sagt Susanne Berger.

Auch Dänemarks Sternekoch Rainer Gassner ist der etwas andere Landgasthof aufgefallen. „Er war zum Gourmet-Festival unser Wunschkandidat. Derzeit hätte er ohne negativen Coronatest nicht mal über die Grenze fahren können“, sagt Susanne Berger. Vor 19 Jahren zog es den gebürtigen Bayern der Liebe wegen nach Dänemark. Seitdem sorgt er in seinem Restaurant ‚Ti Trin Ned‘ (‚Zehn Stufen herunter‘) im Naturpark Lillebælt in Fridericia für nachhaltigen Genuss. Den hätte Patron Uwe Berger gerne in seiner Küche geboten.

„In einem Jahr sind wir beim Festival voller Vorfreude wieder mit dabei“, sagen die Bergers. Überhaupt sorgt der Blick auf das Jahr 2022 für besonders gute Stimmung, denn: „Da sind wir über weiter Strecken praktisch ausgebucht!“ Viele hätten ihre abgesagte Feier aus 2020 gleich um zwei Jahre verschoben. Dazu kommen sicher noch einige Events, die auch in diesem Jahr wegen Corona abgesagt werden müssen. Denn auch wenn die Gastronomie wieder öffnen darf, werden noch lange Hygiene- und Abstandsregeln gelten, wie sie zum Beispiel an einem Zehner-Tisch im Saal, der bis zzu 240 Personen Platz bietet, gar nicht eingehalten werden können. „Mit einem großen Bankett rechne ich frühestens zum Ende des Sommers“, sagt Susanne Berger – aber auch das ist für sie kein Grund für schlechte Laune.