Verkehr auf der B 5 in Stedesand : Keine Chance auf Fußgänger-Ampel?

Die Bundesstraße kann man nicht so ohne Weiteres gefahrlos überquren.

von hwo

27. September 2018, 15:27 Uhr

Bei einer Enthaltung hat die Gemeindevertretung dem Bau eines neuen Dörpshuuses zugestimmt. Die Baukosten sollen 367 000 Euro betragen. Darin sind aber Kosten für den Bau des Parkplatzes (20 000 Euro) enthalten, was aber tatsächlich in Eigenleistung erfolgen soll. Zudem rechnet man mit einer Förderung in Höhe von 50 000 Euro. Somit würde die gewünschte Kostenhöchstgrenze von 300 000 Euro eingehalten. Die Pläne liegen fertig in der Schublade. Die Realisierung des Projekts werde „zeitnah avisiert“, sagte Bürgermeister Stephan Koth unserer Zeitung. Sobald der Förderbescheid vorliege, könne die Ausschreibung erfolgen. Noch in diesem Jahr soll Baubeginn sein; bei günstiger Witterung könnte das Dörpshuus bis Mitte kommenden Jahres fertig sein, sagte Koth weiter.

In der Gemeinde bemüht man sich weiterhin um die Installation einer Ampel, um für Fußgänger das sichere Überqueren der B 5 zu ermöglichen. Der Bürgermeister sprach das Thema in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung an.

Die für die Bundesstraße zuständigen Behörden berufen sich aber bislang auf die Vorgabe, wonach für das Aufstellen einer Ampel mindestens 50 Übertritte pro Stunde notwendig sind – was in dem rund 900 Einwohner zählenden Dorf nicht erreicht wird. In Stedesand hält man die Forderung aber nicht zuletzt wegen des nahen Kindergartens und die häufigen Querungen durch Kinder aus dem Neubaugebiet für berechtigt.

Schon in der Fragestunde zu Beginn der Sitzung hatte eine Einwohnerin von einem Auffahrunfall berichtet. Der Bürgermeister sammelt Argumente für eine Ampel. Er bat daher darum, dass man ihm solche Vorfälle mitteilt.

Die vorgesehene Erweiterung des Wohnbaugebiets „Mühlenfenne“ lässt auf sich warten. Grund dafür sind Änderungen im Landesentwicklungsplan, die noch nicht in Kraft sind. Die Planungsentwürfe sehen dort neun bis zehn Bauplätze vor. Beraten werden muss noch, ob der Anschluss ans Fernwärmenetz vorgeschrieben wird.

Eine bedeutende Personalveränderung gibt es im Kindergarten. Neue Leiterin wird Christine Jensen; Katrin Lewis hat zum Ende dieses Monats gekündigt.