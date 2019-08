Kein Blitzlicht für Raser

Neues Lasermessgerät in Südtondern im Einsatz

14. August 2019

Risum-Lindholm | Polizeioberkommissar Rüdiger Petersen visiert durch einen kleinen Kasten, der auf einem Stativ befestigt ist, einen heranfahrenden blauen Passat an. Ein Piepton ertönt. „29 Stunden Kilometer“, sagt er, „das ist in Ordnung“. Dieser Kasten, sein offizieller Name lautet TraffiPatrol XR, ist ein mobiles Messgerät, das die Geschwindigkeit von Fahrzeugen via Laserstrahl misst. Seit einigen Wochen ist der TraffiPatrol das neuste Gerät der örtlichen Polizei, um Raser aus dem Verkehr zu ziehen. Gesponsert wurde das Kontrollgerät vom Kreis. „Das ist wirklich ein tolles Teil. Wir können schnell und flexibel Messungen durchführen“, sagt Rüdiger Petersen.

Seit Montag, 12. August, ist der Laser quasi im Dauereinsatz. Aktuell finden nämlich landesweite Geschwindigkeitskontrollen unter dem Motto „Tispol-Kontrollwoche Speed“ statt, bei der sich auch die Polizei Niebüll beteiligt. Noch bis Freitag wird verstärkt in 30er Zonen, speziell vor Schulen, die Geschwindigkeit von Fahrzeugen gemessen. Das ist kein Zufall, beginnt in dieser Woche in Schleswig-Holstein schließlich für die Erstklässler der Ernst des Lebens.

In Zusammenhang mit dem TraffiPatrol wird oft von einem Laser-Blitzer gesprochen, das ist jedoch falsch, denn er blitzt nicht und es wird bei dieser Art der Geschwindigkeitskontrolle auch kein Foto gemacht.

Das Prinzip ist einfach: Um eine Messung durchzuführen, visiert ein Polizist einen fixen Punkt am Auto – meistens das Kennzeichen – an. Per Knopfdruck werden dann mehrere Lichtimpulse freigegeben. Im Abstand von nur wenigen Sekunden finden so mehrere Messungen statt, indem das Auto die Laserstrahlen reflektiert und an das Gerät zurückschickt. Aus der Entfernung zwischen Messgerät und Fahrzeug, welche sich während der Tempomessung ständig verändert, kann dann die Geschwindigkeit berechnet werden. Ist der Autofahrer zu schnell unterwegs, wird direkt die Polizeikelle gezückt und der Fahrer aus dem Verkehr gezogen und zur Rede gestellt. „Das hat vor allem auch einen erzieherischen Effekt“, sagt Rüdiger Petersen. Seine Kollegin Andrea Jensen ergänzt: „Wenn wir die Fahrer direkt ansprechen, dann ist der Verstoß noch frisch im Kopf. Bei gewöhnlichen Blitzern dauert es meist Wochen, bis der Bußgeldbescheid im Briefkasten liegt. Viele können sich an die Situation dann schon gar nicht mehr erinnern.“

Und die Reaktionen der Raser? „99 Prozent zeigen sich einsichtig“, sagt die Polizistin. Die meisten Fahrer seien schließlich selber Eltern und peinlich berührt, wenn sie vor einer Schule zu schnell unterwegs sind.

„Ich finde es richtig und wichtig, schließlich sind die Lütten unberechenbar“, lobt Veronika Rathmann, die gerade auf dem Weg zur Einschulung ihrer Enkelin ist, die Verkehrsüberwachung.

In der Regel sind für so eine Geschwindigkeitsmessung drei Polizisten im Einsatz: Einer misst, einer schreibt das Protokoll und einer winkt die Fahrer raus. Noch fällt das Gerät samt Mannschaft am Straßenrand schnell auf, aber bald will die Polizei ihren TraffiPatrol auch aus dem Auto heraus testen.