Von der Volksinitiative zum Volksbegehren : Karin Lüders setzt sich für den Schutz des Wassers ein – 80.000 Unterschriften werden benötigt

Karin Lüders aus Leck sammelt wieder Unterschriften. Ziel ist nach wie vor, Fracking zu verhindern.

von Dorthe Arendt

10. September 2019, 15:53 Uhr

Südtondern | Karin Lüders weiß, worauf es ankommt. Schließlich sammelt die Leckerin nicht zum ersten Mal Unterschriften für eine Sache, hinter der sie vollständig steht. Bereits zur Volksinitiative zum Schutz des Wassers hat sie ungezählte Stunden ihrer Freizeit investiert, geredet, erläutert, überzeugt. Vor gut einer Woche ist das Volksbegehren zum Schutz des Wassers gestartet (wir berichteten). Das heißt: Es müssen wieder Unterschriften in ganz Schleswig-Holstein gesammelt werden.

Karin Lüders ist nicht nur ein äußerst engagiertes Mitglied der Bürgerinitiative gegen CO2-Endlager, sondern auch Vertrauensperson des Volksbegehrens zum Schutz des Wassers. „Aber ich habe doch schon unterschrieben“, mag jetzt mancher denken, der Karin Lüders und ihren Infostand in den vergangen zwei Jahren zum Beispiel auf dem Wochenmarkt, Festen oder anderen Gelegenheiten kennengelernt hat, bei denen viele Menschen zusammenkommen.

Und das mag auch stimmen – doch es gibt einen Unterschied zwischen der vergangenen Volksinitiative und dem aktuellen Volksbegehren. „Obwohl wir 2018 über 42.000 – und damit deutlich mehr als die für ein Volksbegehren benötigten 20.000 Unterschriften eingereicht haben, verweigert das Land bis heute die Umsetzung unserer Forderungen“, heißt es in einer Mitteilung der Initiative. Fest steht: Karin Lüders und ihre Mitstreiter müssen wieder bei Null anfangen und brauchen neue Unterschriften. Und zwar viele neue Unterschriften.

Denn: Zum Volksentscheid als Instrument der direkten Demokratie kommt es nur, wenn bis zum 2. März 2020 mindestens 80.000 Schleswig-Holsteiner ab 16 Jahren das Volksbegehren unterschreiben. Gründe dafür gibt es laut Karin Lüders genug: „Wasser ist unser wertvollstes Gut. Auch in Schleswig-Holstein wird Wasser immer knapper und ist insbesondere durch Öl- und Gasförderung – vor allem bei der Anwendung von Fracking – stark gefährdet.“

Mit einem Volksbegehren und schließlich einem Volksentscheid soll erreicht werden, dass Fracking in Schleswig-Holstein rechtssicher untersagt wird, und zwar durch Änderungen am Landeswasser- und am Landesverwaltungsgesetz. Zudem soll für mehr Transparenz gesorgt werden und unter anderem die Haftung von Ölkonzernen für Schäden verschärft werden.

„Ungenügende Gesetze zum Gewässerschutz gefährden unsere Gesundheit und Lebensmittel, unsere Meere, Arbeitsplätze im Tourismus, Gebäudesicherheit und Grundstückswerte“, ist auch die Überzeugung von Karin Lüders. Deshalb geht sie auf die Straße, wird in Ämtern und Rathäusern vorstellig und wirbt um Unterstützung. Auch in der jüngsten Sitzung der Lecker Gemeindevertretung hat sie das Volksbegehren vorgestellt und um Unterstützung geworben.

„Bei der Volksinitiative hatten wir ein Jahr Zeit und haben 42.000 Unterschriften bekommen. Jetzt haben wir nur ein halbes Jahr Zeit und brauchen doppelt so viele Unterstützer“, sagt Karin Lüders, die weiß, was sie in den kommenden Monaten tun wird: nämlich alles daran setzen, möglichst viele Menschen auf das Volksbegehren aufmerksam machen – und möglichst viele Unterzeichner zu gewinnen.

Hier sind Unterschriften möglich: Unterschriften können sowohl auf Ämtern und Rathäusern geleistet, als auch von Vertretern des Volksbegehrens an anderen Stellen und auf der Straße gesammelt werden. Allerdings gibt es diesmal keine Listen, sondern jeder Unterstützer muss einen Einzelzettel unterzeichnen und in eine Urne werfen, „aus Datenschutzgründen“, wie es heißt. In Südtondern gibt es zwei amtliche Eintragungsorte und zwar im Amt Südtondern in Niebüll (Marktstraße 12, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr, zusätzlich Donnerstagnachmittag von 14 bis 18 Uhr) und im Rathaus Leck, genauer im Bürgerbüro des Amtes Südtondern (Marktstraße 7-9, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, zusätzlich Dienstagnachmittag von 14 bis 18 Uhr.)