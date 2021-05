Unfall in Leck : Junger Radfahrer wird verletzt - Unfallverursacher flüchtet

Polizei Leck sucht den Fahrer des Wagens, der den Jugendlichen mit seinem Rand an den Bordstein gedrängt hat.

Am Montag kam es um 12.15 Uhr in der Claudiusstraße in Leck, in Höhe der Dänischen Schule zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht, bei dem ein jugendlicher Radfahrer verletzt wurde. Der Radfahrer befuhr die Claudiusstraße in Fahrtrichtung Kirchhofstraße und wurde währenddessen von einem schwarzen Pkw ohne ausreichenden Seitenabstand überholt. Der jug...

