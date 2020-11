Julia Nissen startet ihre „App aufs Land“

Mit einem Buchungsportal für Landerlebnisse trotz Corona online gehen? „Geht gut“, sagt die als Deichdeern bekannte Bloggerin – und plant weitere Projekte

13. November 2020, 16:51 Uhr

Nordfriesland | Ist es eine gute Idee, mitten in der Corona-Krise eine App zu starten, die vor allem auf Begegnungen und Erlebnisse setzt? „Absolut“, sagt Julia Nissen, auch bekannt als Bloggerin Deichdeern. Deshalb ist ihre Landerlebnisplattform „App aufs Land“ vor Kurzem an den Start gegangen, natürlich angepasst an die aktuellen Herausforderungen.

Denn: Erlebnisse kann man auch in Pandemiezeiten schaffen, oder besser gesagt nach Hause holen, und zwar mit den Mitteln moderner Kommunikation. Eine gemeinsame Weinprobe mit bis zu 250 Teilnehmern? Kein Problem, die Plattform „App aufs Land“ bringt Interessierte mit Winzer Henrik Schweder und Deichdeern Julia Nissen per Video-Konferenz zusammen, buchbar sind die Landerlebnisse direkt auf appaufsland.de.

Und der Wein? Der kommt einfach per Paketdienst zu den angemeldeten Teilnehmern nach Hause. Ähnlich unkompliziert klingen andere Angebote auf dem Portal, ob digitaler Hof- und Feldrundgang, der Einsteiger-Kurs „Plattdeutsch mit Hund“, der „Backkurs Buchweizentorte“ oder „Oma Irenes Großer Hans“.

„Alles ging los mit einer Treckermitfahrzentrale, die ich vor einem Jahr initiiert habe. Ich habe mich total gefreut, dass innerhalb kürzester Zeit über 300 Menschen mitgemacht haben – in der gesamten Bundesrepublik“, berichtet die 33-jährige Julia Nissen, die in Bargum lebt.

Ganz schnell habe sie gemerkt, „dass die Menschen nicht nur Lust haben auf Trecker fahren, sie möchten mehr über die ländliche Region wissen.“ Dazu kam ihre persönliche Erfahrung, als Bloggerin oder „auch schon immer“: „So viele Menschen auf dem Land geben gerne einen Einblick in ihr Leben – sei es die Landwirtin, der Winzer, die Landfrau, der Jäger oder, oder, oder.“

Deshalb habe sie nach einer Möglichkeit gesucht, all diese Menschen zusammenzubringen; „und so ist App aufs Land entstanden“, berichtet Julia Nissen, und fügt hinzu: „Hierbei möchte ich die gefühlt immer größer werdende Kluft zwischen Stadt und Land wieder ein Stück weit schließen.“

Die größte Herausforderung, die App an den Start zu bringen, war der Bargumerin zufolge ganz klar die Finanzierung. „Ich musste lernen, dass sich so eine App nicht von heute auf morgen realisieren lässt. Da stecken viele Arbeitsstunden drin. Es mussten so viele technische und grafische Fragen geklärt werden. Ich bin allen Mitwirkenden dankbar – aber vor allem allen Menschen und Institutionen, die das finanziell möglich gemacht haben.“

Zum einen haben bei einem Crowdfunding-Aufruf mehr als 700 Unterstützer mit kleinen oder auch größeren Geldbeträgen gezeigt, wie gut sie die „App aufs Land“-Idee finden; zum anderen gab es große Fördersummen wie zum Beispiel gut 55.000 Euro von der Aktivregion Nordfriesland Nord.

Und auch wenn sie gerade keine App lanciert, hat Julia Nissen jede Menge zu tun. So wurde sie nicht nur Anfang des Jahres beim Agrarheute Digital Future Awards in Berlin als beste Influencerin ausgezeichnet, sondern ist auch ausgebildete Bauernhofpädagogin, studierte Agrarwissenschaftlerin, Agrar-Journalistin, Dozentin an der Universität in Kiel und Gründungsmitglied des Netzwerks „Junge Land-Frauen Nordfriesland“.

Und auch ihr Privatleben ist alles andere als ereignisarm: Im Februar bekommt sie mit ihrem Mann Volker das dritte Kind. Weitere Projekte gefällig? Aufmerksame Fernseh-Zuschauer werden ihre Auftritte in der NDR-Heimatküche verfolgt haben, zudem können sich noch bis Ende November Interessierte bei ihrem Projekt „StadtLandWichteln“ anmelden. Auch hier bringt die Deichdeern Menschen zusammen: Jeder Teilnehmer bekommt einen Wichtelpartner, dem er oder sie eine schöne vorweihnachtliche Aufmerksamkeit zusendet.

Und, einen hat die Deichdeern noch: Kurz vor Weihnachten soll ihr erster Podcast starten. „Dorfdisco“ wird er heißen – und er verspricht das, womit die engagierten Nordfriesin auf allen Kanälen immer wieder überzeugt: „Humorvolle Unterhaltung gepaart mit Inhalten. Ich möchte vermitteln, wie wundervoll facettenreich und lebenswert der ländliche Raum ist.“

Wie bekommt die 33-Jährige alles unter einen Hut? Ihr Tipp: „Zunächst einen Fuß vor den anderen setzen und dann auch Hilfe annehmen. Ich bin sehr dankbar, zwei wundervolle 450-Euro-Kräfte zu haben, die mich besonders bei der App unterstützen“, sagt Julia Nissen und ergänzt: „Und natürlich eine Familie, die hinter mir und meinen Grappen und Krabben im Kopp steht und mir den Rücken stärkt. Dafür bin ich sehr dankbar.“

Wie soll es weitergehen? Natürlich hofft die Unternehmerin – wie viele, viele andere Menschen auch – dass bald wieder tatsächliche Begegnungen möglich sind, um auch physische Landerlebnisse mit der App aufs Land zu ermöglichen. Und so lange Corona-Restriktionen und Kontaktverbote an der Tagesordnung sind, gilt es eben, kreativ zu bleiben oder auf das gewisse Extra bei Online-Angeboten zu setzen.

„Da halte ich es ja friesisch gelassen: Das ist denn nun so“, sagt Julia Nissen. Und: „Nich lang schnacken, Schnut inpacken und dann lööpt sik dat ook allns torech.“

