Jugendliche werden zu Drehbuchautoren

erstellt am 08.Sep.2017

Die Stadt Niebüll hat einen Filmsommer gefeiert: Vom 31. August bis zum 3. September veranstaltete das Kulturbüro der Stadt das Projekt, bei dem sechs Jugendliche zwischen 11 und 18 Jahren unter Anleitung eines Foto- und Videografen in der Kultureinrichtung Grundstein Neukirchen an der Ostsee (Foto) eigene Kurzfilme erarbeiteten. Ein Thema war nicht vorgegeben: Von der abgedrehten Action-Komödie bis zum tiefsinnigen Drama war alles dabei. Die entstandenen fünf Filme wurden schließlich in Ecks Kino präsentiert. „Nordfriesischer Filmwinter“ lautet der Titel des nächsten Filmprojekts im Januar 2017.