Corona-Krise : Jetzt wird nachmittags im Niebüller Impfzentrum geimpft – mit Biontech

Niebüll | Impfen jetzt auch am Nachmittag: In der Jugendherberge ging es am Montag um 14 Uhr mit der Gruppe der „über Achtzigjährigen“ weiter. Das Ehepaar Classen kam per Auto aus Stadum und war guter Dinge. „Wir waren unter den Ersten, die sich angemeldet haben!“ Wie viele andere fuhren die Senioren sichtlich erleichtert nach Hause. „Das hätten wir geschafft!“ ...

