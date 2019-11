„Jedes kleinste Detail zählt“

Der Fall der im August tot aufgefunden Nathalie Minuth beschäftigt die Ermittler weiterhin / Wichtige Gutachten stehen noch aus

22. November 2019, 15:10 Uhr

Stadum/Flensburg | Seit drei Monaten ist Nathalie Minuth aus Stadum tot. Am 31. August findet der Hund eines Spaziergängers die Leiche der 23-Jährigen in einem Gebüsch in der Nähe der Gemeinde Süderlügum. Seitdem laufen die Ermittlungen. „Wir wollen als Staatsanwaltschaft das Verfahren noch in diesem Jahr abschließen“, bestätigt Stephanie Gropp, die Leitende Staatsanwältin im Fall Nathalie Minuth.

Kurz nachdem der Leichnam aufgefunden wird, nimmt die Polizei Thomas P. (46), einen Lkw-Fahrer aus Humptrup, fest. Es besteht dringender Tatverdacht des Totschlags. Der Mann kommt in Untersuchungshaft.



Tatverdächtiger sitzt

weiterhin in U-Haft





In Südtondern kursiert das Gerücht, der Tatverdächtige sei aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Die Staatsanwältin dementiert: „Der Tatverdächtige sitzt weiterhin in Untersuchungshaft!“

Außerdem seien auch keine weiteren verdächtige Personen festgenommen worden. Der mutmaßliche Täter, der bereits vor einigen Jahren wegen Vermögensdelikten und einer Körperverletzung polizeilich in Erscheinung getreten war, hat sich bis heute nicht zu den Vorwürfen geäußert, bestätigt die Staatsanwaltschaft.



Die Suche nach den Details





„Der Fall Nathalie Minuth ist so besonders, weil er stark von anderen Delikten abweicht“, sagt Stephanie Gropp. Das liege unter anderem daran, dass es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Todesursache feststehe. Auch das Schweigen des Tatverdächtigen mache die Ermittlungen anspruchsvoll, so die Staatsanwältin.

„Das ist wirklich ein Fall, bei dem es auf die kleinsten Details ankommt. Jede noch so kleine Kleinigkeit kann eine wichtige Rolle spielen“, sagt sie. Die Akte des Falls soll laut Staatsanwältin mehrere Bände umfassen. „Es ist eine sehr umfangreiche und akribische Ermittlungsarbeit.“



Wichtige Gutachten stehen noch aus







Handtasche und

Geldbörse gefunden







Chat-Protokolle führen zum Tatverdächtigen





Die Ermittler hoffen nun darauf, dass noch ausstehende Gutachten weitere Hinweise zum Fall liefern. Erwartet wird noch ein rechtsmedizinisches- sowie ein kriminaltechnisches Gutachten. „Durch die Öffentlichkeitsfahndung nach persönlichen Gegenständen von Nathalie Minuth gingen zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung ein“, bestätigt die Staatsanwältin. „Wir gehen jedem Detail nach.“Nathalies Handtasche sowie ihre Geldbörse wurden bereits gefunden. Weitere gefundene Gegenstände werden derzeit noch kriminaltechnisch untersucht. „Die Ergebnisse dieser Gutachten könnten bedeutende Hinweise zum Sachverhalt und zum Tathergangs liefern“, so Gropp.Ob und in welchem Zusammenhang sich der mutmaßliche Täter und das Opfer kannten, dazu sagt die Staatsanwaltschaft weiterhin nichts, bestätigt aber, dass Chat-Protokolle die Ermittler auf die Spur des Tatverdächtigen führten. Was der Inhalt dieser Protokolle ist und in welchem Rahmen beziehungsweise auf welcher Plattform Nachrichten ausgetauscht wurden, dazu will sich die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht weiter äußern.

Die Lebensgefährtin des Tatverdächtigen wurde ebenfalls vernommen, stehe aber „in überhaupt gar keinem Zusammenhang mit der Tat“, betont die zuständige Staatsanwältin.