„Jeder Krieg ist sinnlos“

von Dorthe Arendt

06. Oktober 2020, 17:54 Uhr

Ladelund | Jan-Uwe Thoms ist ein Mann mit Vergangenheit. „Ich habe zwei Dinge in meinem Leben gelernt – zu schießen und und zu schreiben. Und schießen mag ich nicht mehr“, sagt der 76-jährige Ladelunder. Auch wenn er dabei lächelt, man merkt sofort: Er meint es ernst.

Denn was er in seiner Bundeswehrzeit und anschließend von 1993 bis 1995 im diplomatischen Dienst als Berichterstatter und Beobachter der Europäischen Union im Balkankrieg mit Einsatzorten in allen Kampfgebieten erlebt hat, prägt ihn bis heute.

„Damals im Krieg“ heißt sein jüngstes Buch. Grundlage für das Werk lieferten ihm seine Tagebuchaufzeichnungen aus der Zeit. Auf allen Seiten der oft unübersichtlichen Fronten habe er versucht, gemeinsam mit anderen internationalen Beobachtern und Berichterstattern den Regierungen in Europa ein objektives Bild über den Krieg und von den Schicksalen der betroffenen Menschen zu vermitteln, schreibt Jan-Uwe Thoms jetzt gut 15 Jahre später.

„Gerade war der Kalte Krieg in Europa mit der deutschen Wiedervereinigung beendet worden. Alle Welt träumte vom anhaltenden Frieden. Es blieb ein Traum des Jahres 1990. Denn noch im gleichen Jahr erlebten wir den Beginn des ersten Krieges in Europa nach 1945.“

Das scheinbar stabile sozialistische Land Jugoslawien, der Staatenbund aller südslawischen Nationen, sei binnen weniger Jahre „in einer Orgie von Gewalt“ zerfallen. „Jeder kämpfte gegen jeden, Mehrheiten gegen Minderheiten, Ehefrauen gegen ihre Ehemänner, Kinder gegen ihre Lehrer, Ärzte gegen ihre Patienten und umgekehrt“, schreibt Thoms im Prolog.

„Jeder Krieg, jede militärische Gewalt ist sinnlos“, ist die feste Überzeugung des 76-Jährigen, der als 1990 mit dem Dienstgrad Oberstleutnant auf eigenen Wunsch aus der Bundeswehr ausschied. Doch seine Erlebnisse haben Jan-Uwe Thoms nicht etwa resignieren lassen. Im Gegenteil: Er möchte aufrütteln, möglichst viele Menschen mit seinen dokumentarischen Schilderungen und seinen Botschaften erreichen.

Nicht von ungefähr trägt „Damals im Krieg“ den Untertitel „Wer Nationalismus sät, wird Krieg ernten!“ Mit Blick auf seine Erlebnisse im Balkankrieg fasst Jan-Uwe Thoms zusammen: „Sechs Jahre Gewalt gegen Andersdenkende und gegen Menschen einer jeweils anderen Nationalität – denn eine jugoslawische Nationalität hatte sich nie wirklich entwickelt.“

Aus den Erlebnissen, der Konfrontation mit Gewalt und Tod, mit den Schicksalen Unschuldiger und Schuldiger, mit zielgerichteter Propaganda und dem laut Thoms „Versagen europäischer Außen- und Sicherheitspolitik“ hat der Autor seine Lehren gezogen. „Es gilt, kriegerische Gewalt zu verhindern und zu beenden“, sagt der Ladelunder. Und: „Nichts ist wichtiger, als eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik in Europa.

Diesen Zielen stünden allerdings wachsende Tendenzen zu Abgrenzung und Nationalismus erschreckend entgegen. „Im Nationalismus wurzelt auch Rechtradikalismus“, warnt Thoms. „Wir sollten nicht Grenzen wieder aufbauen, nachdem unsere Väter sie niedergerissen haben.“

„Damals im Krieg“ ist nicht sein erstes Buch: Bereits Anfang der 1990er Jahre schrieb Thoms Wohnmobil-Reiseführer für die neuen Bundesländer, es folgten „13 Jahre“, „Damals in Flensburg“, „Damals beim Bund“, „Zimmer frei im Irrenhaus“ und „Wer Asyl-Flut sagt, hat im Gehirn Ebbe“. Zudem ist Thoms seit vielen Jahren als Autor und Journalist in der Region tätig – auch für das Nordfriesland Tageblatt.



Damals im Krieg, Verlag Make a Book, Neukirchen, ISBN 978-3-96172-058-3