Castingshow : Jan-Martens Duo-Partner zeigt Größe

Süderlügumer Musiker schafft es bei X Factor als Solist in die nächste Runde.

von hwo

10. September 2018, 15:18 Uhr

Nach seinem Erfolg bei der TV-Castingshow „X Factor“ hat Jan-Marten Block zahlreiche Glückwünsche erhalten. „Die Reaktionen sind echt super“, berichtete der 23-Jährige unserer Redaktion. Etwa 100 Süderlügumer verfolgten das Geschehen am vergangenen Freitagabend beim Public Viewing in der Dorfkneipe „Zur Schranke“.

Zusammen mit seinem Sylter Duo-Partner Daniel Möhrke hatte der junge Sänger und Gitarrist den George-Ezra-Hit „Blame it on me“ vorgetragen. Und weil die prominent besetzte Jury zwar von Jan-Martens Performance begeistert war, es für das Duo als solches aber nicht für die zweite Runde gereicht hätte, wollte Daniel Möhrke seinem Kumpel nicht im Weg stehen.

Er verzichtete, was ihm viele Sympathien beim Publikum und von Jurymitglied Thomas Anders Standing Ovations einbrachte. „Jan-Marten diese Chance zu verderben, wäre doof gewesen“, so der Sylter. Er freue sich für ihn und drücke ihm jetzt fest die Daumen. „Jan-Marten ist eine Wucht. Er wird noch viel weiter kommen, da bin ich mir ganz sicher“, so Möhrke, Inhaber der Firma Recording Sylt.

Für die große Geste ist Jan-Marten Block seinem Freund sehr dankbar. Aber auch im Umfeld des Süderlügumers weiß man dies zu schätzen. „Meine Eltern hatten Tränen in den Augen“, erzählt Jan-Marten, der seinem Traum von der Musikerkarriere einen Schritt näher gekommen ist. Der Sendetermin der nächsten Folge, in der Jan-Marten zu sehen ist, steht nach Angaben der PR-Agentur Foolproofed noch nicht fest. Bis 17. September werden die sogenannten Auditions ausgestrahlt. X Factor läuft montags und freitags beim Bezahlsender Sky 1.