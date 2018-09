Castingshow : Jan-Marten will Karriere machen

Der 23-jährige Süderlügumer tritt am Freitagabend bei „X Factor“ auf.

von hwo

04. September 2018, 16:09 Uhr

An diesem Freitag hat Jan-Marten Block seinen großen Auftritt. Der Musiker aus Süderlügum steht zusammen mit seinem Sylter Kumpel Daniel Möhrke als Duo ‚‚JMD“ in der TV-Castingshow „X Factor“ auf der Bühne. Sie gilt als eine der erfolgreichsten ihrer Art weltweit, lief schon in über 50 Ländern und ebnete nach Angaben der PR-Agentur Foolproofed Größen wie Leona Lewis, Alexandra Burke, Olly Murs, James Arthur und One Direction den Karriereweg. Und jetzt auch jenen des 23-jährigen Süderlügumers und seines Duo-Partners?

„Für mich ist das auf jeden Fall die Chance, bekannter zu werden“, sagt Jan-Marten Block, der seit seinem zwölften Lebensjahr Gitarre spielt. Bislang bilden Passanten in der Flensburger Fußgängerzone, Verwandte auf Familienfeiern oder Partygäste das Publikum des Gitarristen und Sängers.

Da kommt der TV-Auftritt zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr gerade recht. Bei „X Factor“ allerdings gucken die Zuschauer des frei empfangbaren Fernsehens in die Röhre; zu sehen ist die Show beim Pay-TV-Sender Sky, genauer gesagt bei Sky 1 und bei Sky Ticket.

Doch dies tut der Sache keinen Abbruch, findet der ambitionierte Musiker. „Sky macht einen Neuaufbau, da bin ich gerne dabei“, sagt er. Die ersten drei Staffeln von ‚‚X Factor“ liefen von 2010 bis 2012 bei RTL beziehungsweise VOX. Die vierte Staffel wurde nun nach sechs Jahren Unterbrechung in der vergangenen Woche gestartet. Die ersten Folgen haben nach Auskunft des Bezahlsenders mit Sitz in Unterföhring bei München Zuschauer im „mittleren sechsstelligen Bereich“ verfolgt. Ihre Zahl dürfte demnach etwa zwischen 400 000 und 600 000 liegen.

In der Jury sitzen „Jennifer-Rostock“-Frontfrau Jennifer Weist, der frühere Modern-Talking-Star Thomas Anders, Chartstürmer Lions Head aka Iggy Uriarte sowie Deutschrapper Sido. Trotz dieser Promidichte hatte Jan-Marten Block nach eigenen Angaben kein Lampenfieber, als er den George-Ezra-Hit ‚‚Blame it on me“ zum Besten gab. Hatte, gab? Richtig, die Show ist - branchenüblich - längst vorüber, gesendet wird am Freitag die Aufzeichnung

‚‚Ein bisschen nervös bin ich aber immer, egal ob großes oder kleines Publikum“, gesteht Jan-Marten, der über Erfolg oder Misserfolg seiner Performance vor der Ausstrahlung nicht sprechen darf. Das ist ebenfalls branchenüblich.

Die Idee zur Bewerbung für die Casting-Show hatte der 23-Jährige selbst, doch sein früherer Gitarrenlehrer, der ihn einst zum Singen ‚‚zwang“, wie er es scherzhaft formuliert, hat es schon einmal vorgemacht. Jan Wächter, ebenfalls aus Süderlügum, stand im Februar bei ‚‚Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) auf der Bühne, schaffte es in den sogenannten Deutschland-Recall. Berufsmusiker ist Jan-Marten Block schon jetzt, der Süderlügumer ist zudem freier Mitarbeiter bei Recording Sylt, der Firma seines Duo-Partners, die auf der Insel Musikunterricht und Studio-Aufnahmen anbietet. Ob es die Karriereleiter weiter nach oben geht, entscheidet sich wohl in den kommenden Monaten. Kommt der Erfolg oder kommt er nicht? Das weiß der 23-Jährige selbst noch nicht. Ein Weiterkommen bei X Factor wäre aber sicher hilfreich.