Süderlügumer bei TV-Casting : Jan-Marten Block verlässt sich auf sein Markenzeichen

Am kommenden Montag zeigt Sky 1 die nächste Folge X Factor mit dem 23-jährigen Musiker aus Nordfriesland.

von Hagen Wohlfahrt

28. September 2018, 14:19 Uhr

Die „Auditions“ sind geschafft – jetzt geht es für die Musiker bei der TV-Castingshow „X Facmit den sogenannten „Chair Challenges“ weiter. Am kommenden Montag, 1. Oktober, ist auch Jan-Marten Block aus Süderlügum wieder im Fernsehen zu sehen. Wenn er die Jury erneut überzeugen kann, erreicht er die letzte Runde, die Live-Shows.

Die Juroren – unter anderem Rapper Sido und Ex-Modern-Talking-Star Thomas Anders – werden nun zu Mentoren der Kandidaten und „kämpfen für ihre Favoriten“, berichtet die PR-Agentur Foolproofed im Auftrag des Pay-TV-Senders Sky 1, bei dem die Show am Montagabend um 20.15 Uhr zu sehen ist.

Die Teilnehmer werden in Kategorien eingeteilt und und einem Juror als Mentor zugewiesen. Neun Acts pro Kategorie versuchen, die Jury mit ihrer Perfomance zu überzeugen und einen von drei Stühlen zu ergattern. Behält der Kandidat den „Chair“ bis zum Ende der Show, ist das Ticket für die Live-Shows sicher.

Jan-Marten Block wird von Rapper Sido in der Gruppe „Männer bis 24“ betreut. Der 23-Jährige tritt dann mit dem Titel „Take me to church“ von Hozier auf.

Wie berichtet, war er in der ersten Runde mit seinem Sylter Kumpel Daniel Möhrke als Duo JMD aufgetreten. Letzterer musste sich allerdings nach den Auditions verabschieden.

Der Süderlügumer träumt von einer Karriere auf der Bühne. Jan-Marten Block ist bereits Berufsmusiker und privater Musiklehrer auf Sylt. Viele seiner Songs nimmt er in Möhrkes Tonstudio auf der Insel auf. Seine tiefe Stimme gilt als sein Markenzeichen. Darauf kann er sich verlassen.