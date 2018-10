Süderlügumer bei Castingshow : Jan-Marten Block tritt live im TV auf

von hwo

02. Oktober 2018, 13:57 Uhr

Jan-Marten Block ist am morgigen Freitag live im TV zu sehen. Das Gesangstalent hat es bei der Castingshow X Factor erneut in die nächste Runde geschafft. Der zweite Fernsehauftritt des Süderlügumers wurde am Montagabend beim Bezahlsender Sky 1 ausgestrahlt – wie beim ersten Mal am 7. September war es eine Aufzeichnung.

Jetzt will der 23-Jährige die Jury mit dem Titel „Unchain my heart“ von Joe Cocker überzeugen. Die Resonanz der Juroren am Montag dürfte ihm Mut machen. „Du hattest mit Abstand die beste Stimme des heutigen Abends“, urteilte etwa Ex-Modern-Talking-Star Thomas Anders. Und Rapper Sido stellte fest: „Ich bewerte den Schritt, den du hier gemacht hast – und der war riesig.“ In die Live-Show (ab 20.15 Uhr) wird Jan-Marten gut vorbereitet gehen. „Das wird etwas ganz anders werden“, zieht er einen Vergleich zu den Aufzeichnungen.