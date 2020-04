Jahrmärkte in Leck und Niebüll fallen aus

Avatar_shz von Dorthe Arendt

22. April 2020, 16:00 Uhr

Leck/Niebüll | Viele mögen es bereits geahnt haben, nun ist es Gewissheit: Die Jahrmärkte in Leck und Niebüll sind aufgrund der aktuellen Corona-Krise abgesagt. Das teilt das Amt Südtondern mit. In Leck hätte der Jahrmarkt vom 8. bis 11. Mai stattfinden sollen, traditionell wären am 10. Mai zusätzlich verkaufsoffener Sonntag und Landmarkt anberaumt gewesen. „Auch diese beiden Veranstaltungen müssen leider ausfallen“, bestätigt Lecks Gemeindemanagerin Sabine Schwarz. Auf den Herbst blickt sie hingegen optimistisch: „Anmeldungen für den Landmarkt im Oktober werden schon jetzt angenommen.“ In Niebüll hätte der Jahrmarkt vom 5. bis 8. Juni stattfinden sollen.