Irischer Abend der Landfrauen

von Redaktion Nordfriesland

15. Oktober 2018, 14:33 Uhr

Der Landfrauenverein Wiedingharde lädt in die Achtruper Stuben zum „Irischen Abend“ am Sonnabend, 10.November, ein. Beginn ist um 20 Uhr. Die aus Leck stammende Gruppe „Drumchapel-Mist“ wird irische und schottische Folkmusik spielen. Einlass ist um 19 Uhr. Es wird eine Art Buffet in Selbstbedienung (Selbstzahler) geboten. Eingeladen sind LandFrauen und -Männer.

Für die Musikveranstaltung wird eine Kostenbeitrag in Höhe von 10 Euro pro Person erhoben. Anmeldung bei Mary Hinrichsen unter Telefon: 04664/8289986 bis zum 1.November.