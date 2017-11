Tanzveranstaltung : Irische Meistertänzer kommen nach Niebüll

vergrößern 1 von 1 Foto: nt 1 von 1

02.Nov.2017

Niebüll | „Dance Masters – Best of Irish Dance“ heißt es am Freitag, 1. Dezember, in der Stadthalle Niebüll. Beginn ist um 20 Uhr. Der Veranstalter verspricht eine „fesselnde Zeitreise durch das Irland der letzten 200 Jahre, erzählt entlang der Love-Story von Patrick und Kate. Eine Auswahl der besten irischen Stepptänzer und Stepptänzerinnen wirbeln in atemberaubendem Tempo über die Bühne und scheinen die Gravitation einfach aufzuheben.“

Zusätzlich gibt es eine Live-Übertragung der Tänzer auf großer Video-Leinwand, begleitet werden die Dance Masters von Banjo-Rhythmen, traditionellen Pipes und irischen Vocals. Tickets gibt es in der Bücherstube Leu in Niebüll sowie versandkostenfrei unter www.bestofirishdance.de und Telefon 0365/5481830.