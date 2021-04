Solarpark-Pläne in Leck: Investoren wollen Photovoltaik-Anlage in Oster-Schnatebüll errichten. Die Investition liegt bei nahezu 57 Millionen Euro. Eine Bürgerbeteiligung ist nicht vorgesehen.

Leck | Will die Gemeinde Leck die Erzeugung von grünem Strom zulassen und dabei nicht unerhebliche Beträge an Gewerbesteuer kassieren? Das Interesse von Investoren, eine Photovoltaik-Anlage (PV) in Oster-Schnatebüll zu errichten, ist da. Nach einer Informationsflut im Infrastruktur- und Umweltausschuss wollen die politischen Vertreter das Thema erst einma...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.