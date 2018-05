Bikertreffen in Süderlügum : Internationaler Motorradtag mit den Oldie Riders

Biker aus ganz Schleswig-Holstein, Dänemark und sogar aus den Niederlanden werden am 6. Mai in Süderlügum erwartet

von cw

03. Mai 2018, 10:21 Uhr

Süderlügum | Bereits zum neunten Mal veranstalten die Motorradfreunde „Oldie Riders“ in Kooperation mit dem Handels- und Gewerbeverein (HGV) Süderlügum/Humptrup am Sonntag, 6. Mai, ihren internationalen Motorradtag auf dem Marktplatz in Süderlügum direkt an der Bundesstraße 5 (B5). Nicht nur Biker aus ganz Schleswig-Holstein, Hamburg und dem nördlichen Niedersachsen, sondern auch aus Süd-Dänemark und sogar aus den Niederlanden werden dann mit ihren chromblitzenden Gefährten im Grenzort erwartet, wie Orga-Leiter Fred Karstens mitteilt. Auch andere Oldtimerfahrzeuge wird es an dem Tag in Süderlügum zu bestaunen geben.

Bereits ab 10 Uhr kann im Festzelt auf dem Marktplatz gefrühstückt werden. Hierfür stehen entsprechende Verkaufsstände bereit, wo es außerdem noch Kaffee, Kuchen und Eis sowie Bratwurst, Pommes und Fischbrötchen gibt. Für die musikalische Unterhaltung auf dem Gelände sorgt anschließend Elvis PA aus Jardelund. Die Kinder können sich auf einer Hüpfburg austoben. Zahlreiche Stände wie Zweiradcenter, Lederhexe oder Zubehör und Motorradteile sorgen für Marktatmosphäre. Falls sich kurzfristig Aussteller wie Motorradhändler, Marktbetreiber oder Privatleute entscheiden sollten, an dem Tag Motorrad bezogene Waren anzubieten, können diese sich an den Fred Karstens wenden, Telefon 0171/7750669. Für interessierte Biker findet von 13 Uhr bis etwa 14.30 Uhr unter der Anführung von Horst Ingwersen eine gemeinsame Motorradrundtour über rund 65 Kilometer durch das nördliche Südtondern statt. Gegen 15 Uhr werden auf dem Marktplatz die Gewinner der Verlosung, mit den von den HGV-Mitgliedern gestifteten Preisen, gezogen. Der Hauptgewinn ist ein Reisegutschein mit der „Color-Line“ im Wert von 300 Euro. Auf dem Festgelände und in unmittelbarer Nähe stehen für die Biker Parkplätze zur Verfügung, die von Ordnern zugewiesen werden. Besucher sollten die umliegenden Parkflächen nutzen. Den Sanitätsrettungsdienst übernimmt das Team vom DRK Leck. Das Veranstaltungsende ist gegen 16 Uhr geplant.

Wie immer zum Motorradtag laden alle Geschäfte in Süderlügum zu einem verkaufsoffenen Sonntag ein, denn sie haben ab 11 Uhr geöffnet. Wegen des Motorradtages ist das Wahllokal für die am gleichen Tag stattfindende Kommunalwahl in die Grundschule Süderlügum verlegt worden.