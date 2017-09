Integrationskarussell: Attraktion für alle

vergrößern 1 von 1 Foto: pre 1 von 1

von Redaktion Nordfriesland

erstellt am 22.Sep.2017 | 11:39 Uhr

Die neue Attraktion am Spielplatz Holunderring ist für alle da – ob mit oder Handicap, ein jeder kann sich auf dem so genannten Integrationskarussell im Kreise drehen. Die Einweihung war bereits ein voller Erfolg: Die Kinder und Jugendlichen stürmten das 25 000 Euro teure Gerät. Zuvor hatten die Schüler Lewe und André das Flatterband durchschnitten, dass das Bauhofteam zuvor extra noch angebracht hatte. „Das Geld ist gut angelegt“, so Bürgermeister Wilfried Bockholt, „da waren sich alle Parteien einig.“

Eine Förderung gibt es zudem aus Landesmitteln für Sport. Bernd Neumann, Vorsitzender des Sozialausschusses, sah es genauso: „Wir freuen uns, dass wir jetzt eine Attraktion für alle haben.“ Der Spielplatz Holunderring liegt in der Nähe der Carl-Ludwig-Jessen-Schule, wird stark von den Kindern besucht. Schulleiter Florian Pagel zeigte sich daher ebenfalls beeindruckt, wie sich die Stadt Niebüll engagiert. „Wir freuen uns über dieses Karussell. Das Gerät ist auch für Rollstuhlfahrer tauglich, das ist klasse.“ Bauhofleiter Jochen Johannsen verwies auf die komplizierte Technik mit Scheibenbremsen und Bremsklötzen. „Wenn der Bügel gehoben wird, bremst das Karussell wie ein Auto.“

Die gesamten Aushubarbeiten haben die beiden Bauhof-Ausbildenden Swea Reimer und Isabelle Hüfing mit ihrem Chef erledigt. „Wir waren über drei Wochen immer dabei, haben ausgekoffert, das Fundament fabriziert, Steine verlegt und die Randkanten bestückt“, berichteten die gut gelaunten Auszubildenden. „Das war eine Herausforderung, das Gerät ist schließlich monströs“, bestätigte der Bürgermeister. Nun, da das Integrationskarussell eingelassen ist in den Boden, wirkt es fast bescheiden. Hella Weinhonig und Wolfgang Kernbichler aus dem Sozialausschuss waren ebenfalls sehr angetan von der neuen Attraktion: „Eine tolle Sache.“

Das Karussell bestand die Probe auf Anhieb, mit viel Gejohle wurde es ausgiebig eingeweiht. Auf dem Spielplatz Holunderring gibt es noch mehr Neuerungen: ein Trampolin, eine Doppelsitzwippe und ein Häuschen zum Abstellen von Geräten. „Sogar aus Dörfern aus der Umgebung und Leck oder Süderlügum kommen Eltern mit Kindern zum Spielen hierher“, erläuterte Jochen Johannsen.

Auch das Problem der Lärmbeschallung durch die Seilbahn hat sich erledigt. Seitdem dort ein Schild steht (ab 20 Uhr keine Benutzung erlaubt) herrscht Ruhe, zur Freude der Nachbarn.