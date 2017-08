Jugendherberge in Niebüll : Inklusion inklusive

vergrößern 1 von 3 Foto: lara hansen (2) 1 von 3





„Alle gemeinsam“ – unter dem Motto dreht sich in der Jugendherberge in Niebüll derzeit alles um Inklusion. Inklusion bedeutet, dass behinderte beziehungsweise beeinträchtigte Menschen sowie nicht-behinderte Menschen gemeinsam in Gesellschaft leben und niemand dabei ausgeschlossen wird. Bereits im Jahre 2011, als Sabrina Kosinska die Leitung der Jugendherberge übernahm, lag ihr das Wohl von Rollstuhlfahrern und auf jegliche Weise beeinträchtigten Menschen am Herzen. Dementsprechend war ihre Vision, die Jugendherberge barrierefrei zu gestalten, schnell zur Realität geworden. Aufgrund der ebenerdigen Struktur des Grundstücks musste nur wenig investiert werden, um die Anlage barrierefrei zu machen. Umgebaut wurden die Bäder, in denen unter anderem die Spiegel zu hoch waren. Inzwischen verfügt die Herberge über sechs rollstuhlgerechte Zimmer und eine Menge Equipment für beeinträchtigte Menschen, darunter ein Rollstuhl zum Ausleihen.

Für die Jugendherberge bedeutet Inklusion allerdings mehr als Barrierefreiheit, so bietet sie zugleich spezielle Betreuung und Programme an. Schon im September startet als Pilotprojekt eine sogenannte Inklusionsklassenfahrt, die sich mit erlebnispädagogischer Unterstützung darauf spezialisiert, die Klassengemeinschaft der Teilnehmer zu stärken. „Wichtig ist uns, dass alle mitkommen und niemand ausgeschlossen wird. Einige brauchen eben mehr Unterstützung dabei“, erklärt Kosinska ihr Anliegen.

Gute Resonanz erhielt sie schon im vergangenen Jahr, als sie in Kooperation mit dem Kletterpark Filu in Leck ein Inklusionsprogramm für Familien anbot, bei dem zwei Tage Klettern mit Handicap sowie zwei Übernachtungen in der Herberge inklusive waren. Zur Unterstützung der inklusiven Arbeit kooperiert die Jugendherberge stets eng mit den Mürwiker Werkstätten und der Bildungs- und Arbeitswerkstatt in Südtondern.

Nicht selten erntet die Herbergsmutter für ihr Engagement positives Feedback von allen Seiten. „Erst zuletzt bezeichnete jemand unsere Jugendherberge als Leuchtturm der Inklusion“, sagt sie stolz. Das sei schon eine schöne Bestätigung, aber das beste Feedback, das sie bekomme, seien wiederkehrende Gäste. „Wir haben viele Stammgäste, unter ihnen auch behinderte sowie blinde Gäste. Auch die Mali-Werkstätten aus Lübeck verbringen immer wieder gerne Zeit in unserer Herberge.“ Es sei vor allem die unkomplizierte Art der Hilfestellung, die die Besucher an der Herberge schätzten.

Mit dem „In(klusion) Beat Fest“ am 23. September steht schon die nächste große – wenn nicht die größte – Veranstaltung mit dem Schwerpunkt Inklusion auf dem Plan. Beim Event spielen sechs Bands, darunter die „M7“ von den Mali Werkstätten, aber auch Norman Keil als Headliner. Für die Jugendherberge ist das Fest ein Alleinstellungsmerkmal. Es ist das dritte Jahr in Folge, dass das Fest stattfindet und es scheint mit jedem Jahr beliebter zu werden. „Das Haus ist an dem Wochenende schon restlos ausgebucht. Für das Konzert kommen Gäste extra aus weiten Teilen Deutschlands angereist“, so Kosinska.

Doch nicht nur Inklusion liegt Sabrina Kosinska am Herzen, auch die Tschernoblyl-Kinder aus Weißrussland nahm sie dieses Jahr schon zum dritten Mal mit offenen Armen auf. Die Zusammenarbeit mit der Niko-Nissen-Stiftung sei durch einen Zufall zustande gekommen und laufe bis heute. „In den fünf Wochen, die sie hier waren, sind mir die Kinder unheimlich ans Herz gewachsen. Genauso wie alle anderen war es auch für mich ein tränenreicher Abschied, als sie wieder nach Hause mussten“, so die Herbergsmutter sichtlich gerührt. Das Schönste an ihrem Beruf sei, wenn sie beeinträchtigen Menschen helfen und Freude bereiten könne. Das zeigt Wirkung, denn als Einrichtung ist die Jugendherberge in Niebüll schon lange nicht mehr wegzudenken und bietet mit ihrem barrierefreien Grundstück und einer fortschrittlichen Einstellung Menschen aus allen Lebenslagen ein gleichwertiges Zuhause in Nordfriesland.







