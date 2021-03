„First Dates Hotel“-Kandidat : Influencer Philip Dumstrei: „Homosexualität ist in Nordfriesland immer noch eher nicht akzeptiert“

Philip Dumstrei ist in Niebüll aufgewachsen. Seitdem er sich geoutet hat, bekommt er auch online viele Hasskommentare.

Niebüll/Hamburg | Die große Liebe hat Philip Dumstrei in der Dating-Doku „First Dates Hotel“ nicht gefunden – aber die Chance genutzt, offen über seine Homosexualität und Hasskommentare im Internet zu sprechen. „Ich bin froh, dass ich mich so öffnen kann, in der Gesellschaft ist noch viel zu tun“, sagt er etwa im Gespräch mit seinem Date Marlon. „Ich komme halt vom ...

