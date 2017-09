InBeat in Niebüll : InBeat: Herzlich und voller Freude

vergrößern 1 von 3 Foto: prenzel (3) 1 von 3





von Arndt Prenzel

erstellt am 25.Sep.2017 | 03:25 Uhr

Niebüll | Die Sonne lächelte kräftig, der Himmel war blau: Alles war am Sonnabendnachmittag angerichtet für das dritte Inklusionsfestival InBeat an der Niebüller Jugendherberge. Die Musiker mit und ohne Behinderung der Bands waren längst aus Geesthacht, Lübeck, Sylt oder Meldorf angereist – die Fans tummelten sich auf dem Rasen. Alles ganz entspannt, auch Bürgermeister Wilfried Bockholt kam auf eine Bratwurst vorbei. Organisiert von Sabrina Kosinska, Leiterin der Jugendherberge, und Ernst-August Hansen, waren sechs Gruppen beziehungsweise Musiker angetreten, um die Besucher zu unterhalten.

Ab 14 Uhr ging es los: „Elbkidz“ nennen sich die jungen Musiker, Henrick (14), Lennart (11) und Liam (11) - sie rockten wie die Alten. Die Preisträger vom Geesthacht-Songcontest hatten sich über die Jugendherbergszeitschrift extratour beworben. Musikalisch vorbelastet durch die Hamburger Komponistin Felicitas Kuckcuck spielten sie Klassiker wie „Hotel California“, „Brown Eyed Girl“ und eigene Stücke. Schon bald sangen die Zuschauer „Shalalalala“ mit und klatschten. Ein gelungener Start in den Konzertnachmittag. Die Wunschlistenband der Sylter Lebenshilfe mit Peter und Kay an den Gitarren setzte auf beliebte Mitsing-Songs wie „Yellow Sumarine“ oder „An der Nordseeküste“. Manche Sängerinnen wie Mandy oder Julia sind schon viele Jahre dabei. „Ich freue mich, dass hier in Niebüll der Inklusionsgedanke so toll gelebt wird“, betonte Margret, die auch mitsingt.

Eine große Truppe stellten auch die „Stadtmusikanten“ aus Meldorf. Sozialpädagogin Anja Herkenrath gab die Richtung vor. „Jeder spielt bei uns etwas anderes. Percussion klappt immer.“ Von den 16 Musikern der Stadtmusikanten spielen lediglich vier ohne Behinderung mit. Mit dem eigenen Lied „Ich will alles“ startete die Truppe durch, herrlich war die Coverversion von „Proud Mary“: „Roll nicht mit den Augen!“ Mit „Aus der großen Stiftung kommen wir“ setzte die Gruppe auf eine ganz eigene Note, ehe der Meldorfblues alle faszinierte. „Alles ist hier so liebevoll und herzlich vorbereitet und organisiert worden“, lobte eine sangesfreudige Frau aus Dithmarschen.

Sehr selbstbewusst wirkte auch die nächste Combo: Die Lübecker Band M7 war schon zum dritten Mal dabei. „Darauf sind wir stolz! Und wir glauben, dass wir gut rübergekommen sind“, berichteten die Musiker der Gruppe. Sie zelebrierten Songs von Hannes Wader, Knut Kiesewetter oder Reinhard Mey. Wunderschön erklang der „Fresenhof“. Temperamentvoller ertönten danach noch einige irische Klassiker, ehe mit „Dat du min Leevsten bist“ die nächste Pause eingeläutet wurde.

Die Gäste labten sich an Kaffee, Kuchen oder der Niebüller Currywurst, die Ehrenamtlichen an Jims Bar hatten beim Ausschank der alkoholfreien Cocktails viel zu tun. Gegen 19 Uhr kamen die Gents aus Husum auf die Bühne. Echter Hardrock von der Küste, darauf freute sich nicht nur „Auggi“ Hansen. Dann der Star des Abends: Auf Norman Keil schienen alle gewartet zuhaben, denn nun wurde es richtig voll. Nach halbstündiger Verspätung kam er mit seinen Mannen auf die Bühne. „Kleinfeindaheim“ brachte gleich die Zuschauer in Wallung, alle sangen mit. Der Liedermacher aus Thüringen löste weitere positive Emotionen aus.“ Er lobte Niebüll, hier sei er schon oft gewesen, Björn Paulsen sei ein guter Freund.

„Ich bin mit dem Festival sehr zufrieden. Wir haben alle einen schönen Tag gehabt, viel gemeinsam erlebt. Und die Musik ließ uns alle zusammenrücken“, so Sabrina Kosinska, Leiterin der Jugendherberge. Neben der tollen Musik gab es Schminkstationen und Spielmöglichkeiten für Kleine und eine Menge an Entspannung für Große. Rundum ein gelungener Tag, der eigentlich mehr Besucher verdient hätte.