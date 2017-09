Gemeindevertretung : In Neukirchen wird kräftig gebaut

vergrößern 1 von 1 Foto: christiansen 1 von 1

von Hans-Werner Christiansen

erstellt am 15.Sep.2017 | 16:38 Uhr

Neukirchen | Mehrere laufende und geplante Bautätigkeiten in der Gemeinde Neukirchen bestimmten den Ablauf der 31. Vertreter-Sitzung in der Gaststätte Rasch. Der bisherigen Gemeindeweg „Bevertoft“ wird derzeit verbreitert und um Zuge der Erneuerung als Haupterschließungsstraße ausgebaut. Die Kosten betragen rund 350 000 Euro, wovon 53 Prozent als öffentlicher Zuschuss fließen.

Gemäß Ausbaubeitragssatzung der Gemeinde müssen von den verbleibenden Baukosten 25 Prozent (knapp 50 000 Euro) als Straßenbaubeiträge von den Anliegern gezahlt werden. Anke Hansen vom Amt Südtondern erläuterte den Verteilungsschlüssel, aufgeteilt nach bebauten Grundstücken und landwirtschaftlichen Flächen. Die betroffenen Anlieger haben bereits ein entsprechendes Informationsschreiben erhalten.

Weiter hat die von der Breitbandnetzgesellschaft (BNG) beauftragte Tiefbaufirma mit den Arbeiten für die Verlegung des Glasfaserkabels am Siel begonnen. Der stellvertretende Bürgermeister Thomas Dose erläuterte den vorgesehene weiteren terminlichen Ablauf der verschiedenen Bauabschnitte innerhalb des Zentralortes. Die Hauptleitung wird von Klanxbüll über die Hesbüller Straße in das Dorf verlegt, herausgehen wird man dann über den Nordosterdeich Richtung Rosenkranz. Man hofft, je nach Wetterlage, im März oder April nächsten Jahres auch mit den einzelnen Anschlußarbeiten fertig zu sein. „Wer sich noch nicht für einen Hausanschluss an das schnelle Glasfaserkabel entschieden hat, kann dieses nur noch kostenfrei während der Bauphase tun“, appellierte Bürgermeister Peter Ewaldsen. Auch die Telekom arbeitet derzeit in Neukirchen. „Das ist Wettbewerb“, so der Bürgermeister.

Im „Goldenen Ring“ wird jetzt ebenfalls wieder gebaut. Wie der Bauausschussvorsitzende Ernst Nissen mitteilte, haben mit dem Kreis Nordfriesland Gespräche über das geplante Anschlusswohnbaugebiet beim alten Koog stattgefunden. Hier will die Gemeinde gemäß Vorplanung etwa 17 Baugrundstücken in einer Größe von je 750 bis 800 Quadratmeter erschließen. In das Gebiet soll eine Stichstraße mit Wendehammer führen sowie einen Anbindung als Fuß- und Radweg in den „Goldenen Ring“ erfolgen.

In der Schule wird die Hausmeisterwohnung zum Jahresende frei. Da der im gleichen Haus befindliche Evangelische Kindergarten dringend weiteren Platz benötigt, ist angedacht, zumindest den unteren Teil der derzeitigen Wohnung für die Kita-Zwecke umzubauen. „Wenn der Bedarf hierfür da ist – eine gute Sache“, so Ernst Nissen.