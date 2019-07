In Leck ist Geduld gefragt

Die Vollsperrung der B 199 im Ortskern bringt offizielle und inoffizielle Umleitungen für Autofahrer mit sich

von Dorthe Arendt

04. Juli 2019, 16:40 Uhr

Leck | Die ersten Tage B 199-Vollsperrung im Ortskern von Leck sind geschafft: „So langsam entspannt sich das alles etwas, die Leute gewöhnen sich an die veränderte Situation“, sagte am Donnerstag Dieter Davids vom Bauamt auf Nachfrage. Anfangs habe es für Verwirrung bei einigen Autofahrern gesorgt, dass nicht nur an der Süderbrücke eine Vollsperrung eingerichtet wurde, sondern bereits ab Höhe Jakob-Johannsen-Weg kein Durchkommen mehr ist.

„Die Bauarbeiten am Jakob-Johannsen-Weg werden aber nicht sechs Wochen dauern, sondern voraussichtlich schon Mitte nächster Woche beendet sein“, so Davids. So lange leiten weiße Hinweisschilder die Autofahrer über die Straßen Am Moor, Am Teich und An der Freiheit in den Kokkedahler Weg.

„Das ist keine offizielle Umleitung, deshalb gibt es auch keine offiziellen Hinweisschilder. Diesen Weg schlägt aber aktuell auch jedes Navigationsgerät vor“, so ein Mitarbeiter der Gemeinde Leck.

Wenn alles am Jacob-Johannsen-Weg klappt – die Kanal-Anschlüsse in der Einmündung werden erneuert – und die Vollsperrung dort am kommenden Mittwoch oder Donnerstag aufgehoben wird, wären zumindest Einrichtungen wie Nordsee-Akademie und Erlebnisbad wieder einfacher zu erreichen.

Die Vollsperrung der Hauptstraße auf Höhe der Dönerläden hingegen bleibt– und das auch noch eine Weile. Während der gesamten Sommerferien sind die Bauarbeiten zur Abwasser- und Oberflächenwasserkanäle zwischen der Süderbrücke und der Bergstraße angesetzt. Autofahrer müssen in Leck längere Fahrtzeiten und Umwege auf sich nehmen. Auch Passagiere von Schnell- und Bürgerbus müssen Verspätungen und Nicht-Anfahren von Haltestellen hinnehmen.

Während die offizielle, weiträumige Umleitung über die L5 (Lecker Chaussee) und B5 bis Klixbüll beziehungsweise L300 (Bergstraße/Osterstraße) Sprakebüll/Stadum führt, konzentriert sich der innerörtliche Verkehr jetzt zu Stoßzeiten in den Schleichwegen. Geduld scheint nicht die Stärke aller Autofahrer zu sein, suchte die Polizei doch bereits Zeugen für Straßenverkehrsgefährdung durch riskante Überhol-Manöver.

Die Nerven mancher Autofahrer sind in Leck allerdings nicht erst seit Montag angespannt: „Leck ist doch zurzeit eine einzige Baustelle. Überall wird gebuddelt. Bahnhofstraße noch dicht, und überall reißen die Leute vom Breitbandausbau die Fußwege auf ... für Ortsfremde das Chaos“, schrieb ein Nutzer auf unserer Facebook-Seite.

Als die Gemeinde dann am Dienstag sehr kurzfristig ankündigte, auch noch am Mittwoch und Donnerstag unter anderem die Marktstraße zu sperren, hielt sich die Begeisterung ebenfalls in Grenzen. „Zum Glück bin ich in Urlaub“, schrieb ein Facebook-Nutzer, „das kann doch echt nicht angehen, was hier gerade abgeht, Chaos vorprogrammiert“ ein anderer und ein Dritter: „Komm’ mal nach Hamburg.“