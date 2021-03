Online-Bestellungen steigen : In Leck eröffnet eine DHL-Packstation

Damit soll das Angebot der vorhandenen Postfilialen und DHL-Paket-Shops im Ort ergänzt werden.

Leck | In Leck wird eine neue DHL-Packstation eingerichtet. Aufgestellt werden soll sie laut einer Mitteilung bereits am 9. April, und zwar am Lidl-Markt ( Industriestraße 28). Laut Deutsche Post AG sei die Packstation mit insgesamt 63 Fächern eine zusätzliche Verbesserung des postalischen Serviceangebotes in Leck. „Sie ergänzt damit das Angebot in unsere...

