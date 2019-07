Baustellenchaos in und um Leck : In Klintum sackt eine Straße ab – der Kokkedahler Weg ist wieder frei

Kaum sind die provisorischen Bauarbeiten im Kokkedahler weg fertig, da sackt in Klintum ein Teil der Straße ab.

10. Juli 2019, 12:47 Uhr

Am Dienstag noch musste aufgrund eines neu entdeckten Kanalschadens der Kokkedahler Weg / Ecke Birkenweges halbseitig gesperrt werden. Der Kokkedahler Weg ist seit der Sperrung der B199 in Leck zu einer der Hauptverkehrsstraßen der Gemeinde geworden.

Kokkedahler Weg wieder frei

Jetzt teilte die Gemeinde mit, dass das kaputte Kanalrohr im Kokkedahler Weg Höhe Birkenweg provisorisch instand gesetzt werden konnte. „Die Baustelle wurde behelfsweise gepflastert, das heißt, dass der Weg an dieser Stelle wieder frei ist", so heißt es seitens der Gemeinde. Endgültig soll diese Stelle erst demnächst saniert werden.

Waldstraße in Klintum sackt ab



Die Firma, die am Dienstag das kaputte Rohr im Kokkedahler reparierte, muss nun nach Klintum. Dort ist ein Teil der Waldstraße an einer Stelle abgesackt. Die Waldstraße muss dort unter Umständen auch zeitweise gesperrt werden.