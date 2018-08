Zugausfall : In der Warteschleife der Bahn

Für 15 Rollstuhlfahrer des Pflegeheims „Landhaus Nis Puk“ fiel der gebuchte Ausflug mit der Bahn ins Wasser – ohne Auskunft.

von Annika Kühl

23. August 2018, 06:06 Uhr

Sie warteten wie bestellt und nicht abgeholt: 15 Rollstuhlfahrer und ihre 15 Begleiter des Pflegeheims „Landhaus Nis Puk“ aus Klanxbüll. Jährlich unternehmen die Senioren einen Ausflug nach Sylt. „Das ist mit einem hohen Aufwand verbunden, weil wir die behindertengerechten Plätze vorher reservieren und die Begleiter sich extra einen Tag frei nehmen müssen“, sagt Bärbel Friedrichsen. Sie organisiert die Ausflüge für die Gruppe.

Auch genehmigt die Kurverwaltung der Seniorengruppe einen kostenlosen Besuch am Strand. Doch soweit kam es in diesem Jahr gar nicht: „Durch Zufall hörten wir davon, dass unser Zug ausfallen sollte“, erzählt Friedrichsen. Die Leiterin erkundigte sich beim Informationsschalter am Gleis, ob die Fahrt wirklich ausfallen würde und welche Alternativ-Optionen für die Gruppe bestünden. „Doch der Mitarbeiter am Schalter wusste selbst noch nichts von den Ausfällen“, sagt Friedrichsen. Bei dem Versuch, telefonisch Informationen einzuholen, sei er mehrfach in der Warteschleife hängen gelassen worden, eine Kollegin habe einfach aufgelegt, eine andere habe ihn patzig abgewiesen. Nach über 45 Minuten und einem weiteren Zugausfall musste die Seniorengruppe ihren Ausflug ohne Auskunft abbrechen, da die nachfolgenden Züge nicht behindertengerecht waren. Für Friedrichsen und ihre Gruppe ein frustrierendes Ereignis: „Ich verstehe nicht, wieso niemand Bescheid gibt oder Bescheid weiß. Es muss doch für die eigenen Mitarbeiter am Schalter eine zielführende Hotline für solche Fälle geben“, beklagt sie.

In einer Stellungnahme der Bahn heißt es: „Aufgrund einer Signalstörung auf der Strecke mussten die beiden Züge kurzfristig ausfallen.“ Zudem müssten sich laut der Bahnsprecherin Fahrgäste eigenständig vor Fahrtantritt über eventuelle Verspätungen oder Zugausfälle auf der Homepage der Bahn oder in der App auf dem Handy informieren – unter Umständen für Senioren ein schwieriges Unterfangen. Friedrichsen will dieser Informationspolitik in Zukunft ausweichen: „Wir werden unsere nächsten Ausflüge mit einem Privatbus und der Fähre machen. Das ist zwar umständlicher, aber man ist nicht so abhängig.“