Konzert in Niebüll : In der Christuskirche trifft heute Poesie auf Saitenspiel

Niebüll | Der Neu-Niebüller Schauspieler Wolfgang Welter ist begeistert.Nach langer Vorplanung erfüllt er sich einen Herzenswunsch und verspricht für den heutigen Freitag, 15. September, 19 Uhr, mit dem Gitarrenduo Theresia Hoang, geborene Weimer, und Katharina Weimer, genannt die „WeimerSisters“ einen besonderen Abend in der Christuskirche Niebüll.

Zur Geschichte hinter dem Abend „Poesie trifft Saitenspiel“: Vor fast genau elf Jahren wurde Welter als Rezitator bei einer Literaturperformance in Wuppertal engagiert. Als musikalisches Rahmenprogramm traten die „WeimerSisters“ auf – gerade mal 18 und 20 Jahre alt – und verblüfften und begeisterten das Publikum. „Wie das oft so ist, bewahrheitet sich der Spruch ,man sieht sich oftmals zweimal im Leben‘“, berichtet Wolfgang Welter, „so traf man sich zufällig vor zwei Jahren im Rahmen einer Vernissage, die die beiden musikalisch begleiteten – und durch ihr wunderbares Spiel fast den bildenden Künstler in den Hintergrund drängten“. An diesem Abend wurde die Idee geboren, „mal etwas zusammen zu machen“. Das war die Geburtsstunde von „Poesie trifft Saitenspiel“ – genau das, was das Publikum jetzt in Niebüll als Premiere erleben wird.

Das Repertoire klassischer Musik für zwei Gitarren des Duos umfasst neben den originalen Standardwerken für diese Besetzung zahlreiche Bearbeitungen großartiger Werke von Rossini, Piazzolla, Albeniz und anderen sowie Werke zeitgenössischer Komponisten. Sie konzertieren regelmäßig auch in Kammermusikreihen sowie auf Festivals und wurden bereits mehrfach zu Live-Produktionen verschiedener Rundfunkanstalten im In-und Ausland eingeladen.

Wolfgang Welter liest dazu unter anderem Kurzgeschichten von Paulo Coelho, der weltweit als einer der erfolgreichsten Autoren der heutigen Zeit mit über 100 Millionen verkauften Büchern gilt. Welter zu seiner Auswahl: „Ich habe für den Abend kleine Geschichten ausgesucht, die eine Vielfalt von Botschaften und Gefühlen beinhalten und wunderbar die verschiedenen Ausdrucksformen der Gitarrenkompositionen und des Gitarrenspiels ergänzen.“

Der Eintritt zum Konzert ist frei – um eine Spende wird gebeten. Der Abend wird am Sonnabend, 16 .September, um 20 Uhr im Podium über dem Alten Kursaal in Westerland wiederholt.