Elf Plätze für Schwerkranke : In den Niebüller Hospiz-Neubau ist Leben eingekehrt

Vier neue Gästezimmer sowie Räume für Personal und Verwaltung sind bezogen – noch wird an einer neuen Wohlfühlatmosphäre gearbeitet

20. September 2020, 09:59 Uhr

niebüll | „Dies ist kein Funktionsbau, in dem nur gestorben wird. Es ist ein besonderer Schutzraum, der mit Leben gefüllt ist, der sich künftig noch stärker nach außen öffnen möchte“, betont Bernhard Vogel.

Vor einem Jahr übernahm er die Geschäftsführung des Wilhelminen-Hospizes in Niebüll. Dass die Fertigstellung und der Bezug des 860 Quadratmeter großen Anbaus eine Herausforderung wird, war dem ehemaligen Berufssoldaten aus Risum-Lindholm vollkommen bewusst. Doch dann kam auch noch die Coronakrise hinzu.

Einweihungsfeier fiel aus

Bisher hat die Pandemie das Hospiz verschont. „Doch unseren Neubau konnten wir leider nicht wie geplant einweihen und öffentlich präsentieren“, bedauert Bernhard Vogel. Mittlerweile sind die vier neuen Gästezimmer – damit verfügt das Wilhelminen-Hospiz nun über elf Plätze – und auch die Räumlichkeiten für das Personal bezogen. „Es geht nur noch um minimale Restarbeiten, wir sind zu 99 Prozent einsatzbereit“, sagt er.

Schon ein Blick von außen macht eine große Herausforderung deutlich – die unterschiedlichen Baustile des von alten Bäumen umwachsenen Altbaus und des neuen, von außen eher nüchternen Anbaus. In Letztgenannten sind auch die Dienste eingezogen, die bis vor kurzem im Haus Underwood, nur wenige Meter vom Hospiz-Altbau entfernt, untergebracht waren.

Dazu zählen der ambulante Hospizdienst, die Trauerbegleitung und „Trau dich“ – Hilfe für Kinder, Jugendliche und Familien, die mit Tod und Sterben konfrontiert werden.

Es ist noch nicht so kuschelig wie früher, das ist auch gar nicht möglich. Bernhard Vogel

Doch man sei auf einem guten Weg, durch die innere Gestaltung, vor allem aber durch die Stimmung, die die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter ausstrahlen, eine neue Wohlfühlatmosphäre zu schaffen.

Ihm ist wichtig, dass der Neubau nicht vorrangig für die administrativen Kräfte geschaffen wurde. Für diese gebe es lediglich vier überschaubare Büros im Erdgeschoss. Dort haben nun endlich auch die drei Leitungsfunktionen ein eigenes Büro. Im Altbau mussten diese sich einen Raum teilen. Die kleine Küche diente gleichzeitig als Besuchsraum sowie als Besprechungs- und Pausenzimmer für die Mitarbeiter. „Das waren nicht mehr zeitgemäße Bedingungen“, sagt Bernhard Vogel.

Neue Küche

Im Erdgeschoss des Neubaus ist die neue Küche untergebracht. Und dort schließt sich auch der Trakt mit den neuen Gästezimmern an, die alle eine Terrasse haben. Die Zimmer sind technisch mit W-LAN und Tablets ausgestattet.

Der Besuch der lebensbedrohlich erkrankten Gäste war unter Hygiene-Auflagen während der gesamten Pandemiezeit möglich - und ist es auch jetzt. „Etwas anderes wäre nicht mit der Philosophie und dem Leitbild dieses Hauses vereinbar, das die bestmöglichen Bedingungen für unsere Gäste vorsieht“, betont der Geschäftsführer.

Zur medizinischen Versorgung, dem hohen Zeitkontingent des Personals für jeden einzelnen Gast, der Wunschkost und anderen Angeboten zähle dazu auch der Kontakt zu den engsten Bezugspersonen.

Nur so kann das letzte Stück Leben auch mit Leben im positiven Sinn gefüllt werden. Bernhard Vogel

Über dem Gäste-Trakt finden dann die Räume der ehemaligen Nutzer des Haus Underwood und auch ein größerer Versammlungsraum Platz – für Besprechungen, Seminare oder auch externe Nutzungen wie Lesungen oder auch Blutspenden. Doch das sei durch die Coronakrise derzeit noch Zukunftsmusik.

Besichtigung

Jederzeit ist aber eine Besichtigung des Neubaus, der sich im Rezeptionsbereich nahtlos an den Altbau anschließt, in kleineren Gruppen möglich. „Einfach anrufen und einen Termin vereinbaren – wir freuen uns über jeden Besucher“, sagt Bernhard Vogel. Das Wilhelminen-Hospiz, das mitten in der Niebüller Innenstadt liegt, soll kein Fremdkörper für die Stadt und Region sein, durch die es getragen und unterstützt wird.

Für die Präsenz der Hospizarbeit in der Öffentlichkeit sorgen derzeit auch Aktionen wie die von Toni Celjak, der mit seiner Vespa 5000 Kilometer von München über Italien, Frankreich und Spanien bis nach Amsterdam gefahren und Spenden für das Hospiz gesammelt hat.

Wichtig ist dem Geschäftsführer in der andauernden Pandemie-Zeit folgende Botschaft: „Wir sind weiter mit allen Diensten für Schwerstkranke und Trauernde da.“