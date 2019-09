Serie Am Wasser in Südtondern : Im Kanadier auf der Au

Lecker Au und Soholmer Au ziehen sich durch die Region und sind ideal zum Kanufahren.

Avatar_shz von Redaktion Nordfriesland

22. September 2019, 11:00 Uhr

Dagebüll | Bei unserer Serie am Wasser darf natürlich auch kein Erlebnis direkt auf dem Wasser fehlen. Und was liegt da näher, als eine Kanutour auf der Soholmer oder der Lecker Au, von denen aus sich die Umgebung aus einer ganz anderen Perspektive erkunden lässt?

Also auf zum Kanuverleih von Renate Breckling-Ingwersen und Hans-Jürgen Ingwersen, der ganz idyllisch in Waygaard an der Lecker Au liegt. Vom alten Reetdachhaus sind es nur wenige Schritte bis zu einem kleinen Holzsteg, von dem aus die Kanutouren gestartet werden.

Wie ist das im Kanu – kentert es schnell? „Eigentlich ist es eher schwierig, mit einem Kanu zu kentern“, erklärt Hans-Jürgen Ingwersen. Das muss die Volontärin vom Nordfriesland Tageblatt, Inga Gercke, doch direkt mal für uns ausprobieren. Zusammen mit dem Ehepaar Ingwersen wird ein Dreier-Kanadier zu Wasser gelassen, denn streng genommen ist Kanu der Oberbegriff für Kajak und Kanadier.

Gemütlich auf dem Wasser paddeln und die Landschaft genießen, das ist doch sicherlich entspannend und friedlich. Nicht immer: 1989 hat das Ehepaar während eines Urlaubs in Holland erstmals in einem Kanu gesessen. „Nach drei Stunden wären wir fast als getrennte Leute nach Hause gefahren, aber nach sechs Stunden waren wir begeistert“, berichtet Renate Breckling-Ingwersen. Grund für den anfänglichen Disput: Das Lenken des kleinen Bootes bedarf schon etwas Übung.

Viele Touristen nutzen das Angebot der Dagebüller und starten zu kurzen Touren mit der ganzen Familie, aber auch ebenso viele Einheimische, die Betriebsausflüge machen oder einfach einen Gruppenausflug.

Wer Lust hat, kann von diesem Startpunkt aus bis zu drei Stunden in eine Richtung paddeln, dann umdrehen und zum Startpunkt zurückkehren. Manche Freizeitpaddler bringen ihren Hund mit, doch nicht alle Vierbeiner finden die Idee, im Kanu übers Wasser zu gleiten, besonders verlockend. Bei dem Versuch, den Hund an Bord zu verfrachten, gehen dann auch schon mal die Zweibeiner ungewollt baden. Heikel wird es allerdings erst, wenn Videokamera oder Autoschlüssel über Bord gehen. Oder, wie bei einem Ausflug an Himmelfahrt, gleich eine gesamte Bierkiste versinkt.

Und wie fällt das Urteil von Volontärin Inga Gehrke aus? „Eine Eskimorolle muss man beim Kanufahren nicht zwingend beherrschen. So weit, so gut. Kanufahren ist generell entspannter, als ich es mir im Vorfeld ausgemalt habe. Wer die Natur in Ruhe vom Wasser aus erleben möchte, der sitzt in der Hartplastikschale genau richtig. Vorne zumindest. Dort ist zwar der schmalste Platz, dafür hat man hier eine super Aussicht. Wichtiger ist aber noch: In dieser Pole-Position hat man mit dem doch etwas kniffligen Lenken nichts am Hut. Meine Aufgabe war es, lauthals vor nahenden Brennnesseln, die vom Uferrand ins Wasser ragten, zu warnen. Wobei ich im Nachhinein glaube, dass das mehr Selbstschutz, als eine echte Aufgabe war. Der Hintermann – bei unserem Trio Hans-Jürgen Ingwersen – musste lenken. Und zwar immer in entgegengesetzte Richtung. Das ist wohl so.

Actionreicher wurde es dann beim Stand-up-Paddling. Ich fand das richtig gut. Zuerst drehte ich einige Bahnen auf den Knien, dann ging es in die Hocke. Etwas wackelig war es auf dem Board schon. Nach zehn Minuten war es dann soweit: Ich wollte aufstehen. Erstaunlicherweise hat das auch ganz gut geklappt – ich bin zumindest nicht ins Wasser gefallen, bin aber auch froh, dass ich mich dabei nicht selbst beobachten musste.

Mit dem Paddel konnte ich mein Gleichgewicht gut einpendeln. Nur ist es ja nicht Sinn der Sache, einfach auf dem Brett zu stehen. Also paddelte ich drauflos. Tja, so einfach ist es dann doch nicht gewesen. Paddelt man nach links, zieht das Board direkt nach. Schnell kommt man so den ungeliebten Brennnesseln am Ufer der Au bedrohlich nahe. Schnell rechtsrum gepaddelt, schießt man aber schon in die andere Richtung. Also muss man immer links, dann rechts, dann wieder links und so weiter paddeln, um einigermaßen auf Kurs zu bleiben.

Um auf dem Board eine entspannte Zeit zu haben, braucht es sicherlich einige Stunden Übung, dafür ist es etwas aktiver als Kanufahren. Das wiederum ist entspannter – beides ist irgendwie gut.“