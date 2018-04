Newcomer-Contest : „Im Herzen sind wir musikalisch“

Auf Mallorca wird es morgen „Heiß & Schön“: Drei Risum-Lindholmer präsentieren im Bierkönig ihren ersten Ballermann-Hit.

von Jannik Schappert

21. April 2018, 06:57 Uhr

Risum-Lindholm | „Kann doch nicht so schwer sein, so ein Ballermann-Hit“ – dieser simple Gedanke war für Torge Lüders (31), René Hansen (33) und Lars Ingwersen (31) vor einigen Monaten der Startschuss für eine aufregende Zeit. Diese erreicht morgen ihren Höhepunkt, dann haben die drei Nachbarn aus Risum-Lindholm, im Ort mittlerweile besser bekannt als das Trio „Heiß & Schön“, auf Mallorca mit ihrem Party-Hit „Komma lecker bei mich bei“ beim Newcomer-Contest in dem bei deutschen Party-Touristen berühmt berüchtigten Bierkönig ihren ersten großen Auftritt.

„Alle wollen immer von ganz unten nach ganz oben. Bei uns ist es anders, wir wollen von oben nach unten – von Nordfriesland nach Mallorca“, sagt Torge, der normalerweise in einer Bank arbeitet und seit vielen Jahren begeisterter Ballermann-Gänger ist. Auch Tischler René und Zimmermann Lars sind mittlerweile vom Mallorca-Fieber infiziert, so kam die Idee zu Stande: das können wir auch – zumindest theoretisch. Denn über allzu großen musikalischen Sachverstand verfügen die Nordfriesen nach eigener Aussage nicht. „Wir sind eher im Herzen musikalisch“, lachen die drei.

„Unsere Frauen meinten dann, wir sollen mal abliefern, statt immer nur nur zu schnacken, und haben uns zu Weihnachten einen Gutschein für eine Aufnahme in einem Niebüller Tonstudio geschenkt“, erzählt René. Durch das Geschenk waren die drei Nachbarn angefixt. Sie wollten die große Bühne und entschieden sich, in ein professionelles Tonstudio in Löhne (Nordrhein-Westfalen) zu gehen, in dem unter anderem die „Ballermann-Legenden“ Jürgen Drews und Mickie Krause schon gearbeitet haben. „Da wurden wir ordentlich gefordert“, sagt Lars.

Mit dem Ergebnis bewarben sie sich schließlich erfolgreich für den Newcomer-Contest im Bierkönig, wo sie morgen um 15 Uhr gegen 20 andere Teilnehmer um die Gunst der bis zu 5000 Zuschauer singen – denn deren Lautstärke entscheidet gemeinsam mit der Meinung einer dreiköpfigen Jury, wer gewinnt.

Auch ins Radio haben „Heiß & Schön“ es schon geschafft, am Donnerstag wurde ihr Hit in der Wach-Mittmann-Show bei R.SH angespielt. „Das war schon ein geiles Gefühl, den Song im Radio zu hören“, meint Lars. Allerdings stieg damit auch die Nervosität: „Da habe ich gedacht: puh, jetzt wird es wirklich ernst“, so René.

Über Bühnenerfahrung verfügen die Nordfriesen zwar „nur zu später Stunde im privaten Rahmen“, dennoch sehen sie sich für ihren Auftritt gut gerüstet. Gekleidet mit kurzbeinigen Anzügen, Sonnenbrille und Perücke wollen sie sich in die Herzen des Publikums singen. „Cool wäre es natürlich, wenn die Zuschauer schon beim zweiten oder dritten Mal den Refrain mitsingen“, hofft Torge. In jedem Fall hat „Komma lecker bei mich bei“ Ohrwurm-Potenzial, das bewies die Resonanz auf den Radio-Auftritt. Wie kommt es eigentlich dazu, dass der Song-Titel statt aus einem Nordfriesen-Schnack aus Ruhrpott-Schnauze mit Flirt-Hintergrund besteht? „Den Spruch haben wir öfters privat benutzt, zum Veräppeln. Und dann dachten wir, da kann man doch was draus machen.“

Gestern Abend machten die drei Freunde sich mit einer kleinen Delegation auf den Weg an die Playa de Palma. Im Gepäck: T-Shirts und Flyer, um schon vor dem Auftritt morgen Nachmittag Fans zu gewinnen.