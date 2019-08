Zwischenbilanz der Landwirte: Das Getreide hätte vielerorts mehr Regen benötigt, aber es gab keine Totalausfälle wie im vergangenen Jahr

von Redaktion Nordfriesland

01. August 2019, 11:13 Uhr

Südtondern | Die Landwirte in Südtondern sind mitten in der Ernte, an einigen Stellen wurden Raps, Weizen und Gerste bereits eingefahren. An anderen Stellen braucht vor allem der Weizen noch ein paar Tage Zeit.

„Wir sind im Großen und Ganzen zufrieden mit der Situation“, sagt Armin Reiche, Geschäftsführer Kreisbauernverband Südtondern. „Wir sind zwar nicht übertrieben glücklich, aber wenn wir an die Katastrophe vom letzten Jahr denken, sind wir ganz zufrieden.“

Vor etwa zwei Monaten bestand noch die Sorge, dass die Futtervorräte vom Grünland nicht reichen würden. Aber nachdem der zweite Schnitt durch war, konnte diese Sorge entkräftet werden, so Reiche. „Es hat doch im richtigen Augenblick noch den einen oder anderen Regenguss gegeben und die Ernte war zufriedenstellend.“

Bei der Gerste sind die Erntewerte standortbedingt etwas unterschiedlich. Innerhalb der Geest gibt es größere Schwankungen von Ort zu Ort, je nachdem, wie viel Regen in einzelnen Gemeinden gefallen ist.

So konnte manch ein Landwirt eine gute Ernte, andere aber nur Werte knapp unter Durchschnitt einfahren. „Es gab keine Ernteausfälle, das ist schon mal viel wert“, sagt der Geschäftsführer vom Kreisbauernverband.

Der Marschboden habe das Wasser deutlich länger gespeichert, so dass die Ernte von Weizen und Gerste hier zwar gering, aber immerhin 25 bis 30 Prozent über dem Durchschnitt aus dem vergangenen Jahr liegen. „Aber wir müssen immer bedenken, von was für einem niedrigen Stand wir aus 2018 kommen.“ Doch auch mit solchen Ergebnissen sei man zufrieden.

Der Weizen müsse nun noch die nächsten Tage reifen – rund 30 Prozent seien erst abgeerntet. Auf den Geestfeldern wächst derzeit bereits Mais als Futter für Rinder und Biogasanlagen. „Der könnte gut noch etwas Regen gebrauchen“, wünscht Armin Reiche. Die Felder in der Marsch werden besser mit Getreide bestellt, erläutert der Fachmann.

Im Anschluss an die Ernte beginnen die Vorbereitungen für die nächste Saat: In der Fruchtfolge wird Wintergetreide wie Raps, Weizen und Gerste ausgebracht.