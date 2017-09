„Im Ernstfall funktioniert es!“

vergrößern 1 von 2 Foto: Dirk Hansemann 1 von 2

von Dorte Arendt

17.Sep.2017

Während sich andernorts auf das wohlverdiente Wochenende vorbereitet wurde, ging es am Sonnabendmorgen für rund 30 Feuerwehrleute der Wehren aus Stadum und Holzacker-Knorburg sowie Enge-Sande zur Übung nach Stadum. Ebenso für rund 30 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerk vom Ortsverband Niebüll. Das Übungsszenario war überaus realitätsnah und aus der Erfahrung entstanden. Denn, als es im April 2011 zu einem Waldbrand im Langenberger Forst kam, beschlossen die Verantwortlichen im Nachgang: Man braucht eine Konzeption. Stellen Waldbrände doch besondere Anforderungen an die Vorgehensweise. So war das Heranführen ausreichender Löschwassermengen damals der größte Knackpunkt.

„Es gibt nun mal keine Über- oder Unterflurhydranten im Wald, die uns konstant ausreichend Löschwasser liefern. Das Wasser muss entweder aus einem Teich geholt werden oder durch die Einsatzkräfte mit den Fahrzeugen von außerhalb zugeführt werden“, erklärte der Stadumer Wehrführer Dirk Sönksen am Morgen. Im Falle des damaligen Waldbrandes wurde dafür ein Ringverkehr aufgebaut, der nicht zuletzt auch mit Hilfe eines Traktors samt Gülle-Anhänger unterstützt wurde.

Doch mittlerweile hat die Amtswehrführung Südtonderns eine Konzeption erstellt, die den Wehren im Zuständigkeitsbereich des rund 200 Hektar großen Langenberger Forsts Handlungssicherheit gibt (Stadum, Holzacker-Knorburg, Soholm, Enge-Sande und Leck). „Wir wollen die Vorgaben der Konzeption, zusammen mit den Einsatzkräften des Technischen Hilfswerks (THW), üben“, sagt Sönksen. Und so wurde von Jan Kliem vom THW Niebüll in Abstimmung mit dem Stadumer Wehrführer ein Übungsszenario erstellt. „Wir können mit unserer Hannibal-Pumpe bis zu 5000 Liter Wasser in der Minute fördern. Dafür bietet sich heute das Stadumer Schwimmbad an, müssen doch die 600 000 Liter Wasser eh raus, da in den kommenden Wochen Sanierungsarbeiten anstehen“, erklärte Kliem.

Bereits am Morgen wurde durch die Kräfte des THW Niebüll die Strecke vom Schwimmbad bis zum großen Parkplatz, im Kreuzungsbereich Wadtstraße/Dorflücken, mit einer Schlauchstrecke überbrückt. In zwei dort aufgebauten Wasserbecken stellte das THW dann das Löschwasser zur Verfügung, so dass die Wehren von dort aus die Tanks ihrer Fahrzeuge befüllen konnten. Im steten Rhythmus fuhren diese vor, nahmen Löschwasser auf und verbrachten es an die dafür vorgesehenen Stellen. Reihum wurde mehrmals befüllt, während Wehrführer Sönksen akribisch die Zeit stoppte, die benötigt wurde, um die Fahrzeuge zu befüllen.

„Das THW kann uns zwar in kürzester Zeit große Mengen Wasser zur Verfügung stellen, doch wir müssen aufpassen, dass wir die Tanks in unseren Fahrzeugen nicht zu schnell befüllen. Aber das hat eher technische Gründe“, so Sönksen. Einzig der angeforderte und in das Szenario eingebaute Traktor mit einem 15 000 Liter fassenden Gülle-Anhänger schaffte es, den Wasservorrat schneller abzusaugen, als er wieder aufgefüllt war. Egal, denn das Fazit am Ende war von zufriedenen Gesichtern begleitet. „Wir sind mit dem Ablauf und der Zusammenarbeit sehr zufrieden“, erklärten Dirk Sönksen und der Einsatzleiter des THW Niebüll, Alexander Schütt. Natürlich gebe es noch die eine oder andere Stellschraube, an der gedreht werden müsse, doch das sei normal, schließlich habe man diese Form der Zusammenarbeit erstmals geprobt. Man sei sich aber bereits heute sicher: „Im Ernstfall funktioniert es!“