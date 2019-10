Im Auftrag der Blumenpracht

Mehr als 320 Stunden hat der Dorfverschönerungsverein in Achtrup ehrenamtlich gepflanzt, gegossen, gehackt und geschnitten

22. Oktober 2019, 14:43 Uhr

Achtrup | Auf ein arbeitsreiches Jahr blickt der Dorfverschönerungsverein Achtrup zurück. Unter anderem wurde das Heidebeet komplett neu bepflanzt – aber das ist längst nicht alles.

„Über 320 Stunden wurde ehrenamtlich in den schönen Blumenrabatten gepflanzt, gegossen, gehackt und geschnitten – mit dem Ergebnis, dass sie auch jetzt trotz des vielen Regens noch in herbstlich leuchtender Blütenpracht stehen“, machte die Vereinsvorsitzende Inge Wagner in der Mitgliederversammlung deutlich. Zu den Anwesenden gehörte auch Bürgermeister Norbert Nielsen, der kraft seines Amtes als Bürgermeister dem Vereinsvorstand angehört.

In den Sommerferien hat der Dorfverschönerungsverein zudem die Ferienaktion für Schulkinder aus Achtrup unterstützt. Es wurde Pizza gebacken, gespielt und aus Blumentöpfen und bunten Farben Gartendeko gebastelt.

Folgende Vorstandsmitglieder wurden in ihrem Amt bestätigt und wiedergewählt: Inge Wagner bleibt Vorsitzende und Arnold Petersen Beisitzer. Auch Siegfried Wichert wurde wiedergewählt, er führt seit 23 Jahren die Kasse. Genauso lange hat Gerda Christensen (Foto) sehr aktiv im Verein gewirkt.

„13 Jahre hat sie mit großer Leidenschaft die Staudenbeete und Rosenbeete gehegt und gepflegt“, hob Inge Wagner hervor. Seit 2011 unterstützte sie den Vorstand als Beisitzerin. Nun hat Gerda Christensen sich aus der Vorstandsarbeit zurückgezogen. Inge Wagner bedankte sich bei ihr für 23 Jahre unermüdliche aktive Mitarbeit.

Dorfverschönerung hat immer Saison: Zur Weihnachtszeit wird der Verein wieder am Ehrenmal einen geschmückten Weihnachtsbaum aufstellen. Am 8. November werden ab 9 Uhr die Rabatten winterfein gemacht. „Wer Interesse hat, im Dorfverschönerungsverein mit zu wirken, melde sich bitte bei Inge Wagner oder Uwe Matthiesen. Helfer und Nachwuchs werden dringend gebraucht“, teilt Inge Wagner mit.