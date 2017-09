... Ilka Wächter

vergrößern 1 von 3 1 von 3





von Sibylle Bremer

erstellt am 22.Sep.2017 | 11:11 Uhr

Die 38-Jährige arbeitet als Pflegemanagerin und ist im Bereich der chirurgischen Allgemeinpflege im UKSH verantwortlich, Campus Kiel.

Wenn Pflegekräfte von ihrer Tätigkeit sprechen, dann höre ich immer wieder den Satz, dass jeder Arbeitstag anders sei. Trifft das auch auf Ihre Stelle zu?

Auf jeden Fall. Die Arbeit als Pflegekraft wird tatsächlich nie langweilig. Bei uns auf den Stationen passiert vieles spontan. Die Krankheitsfälle sind nicht vorhersehbar. Der Schweregrad der Patienten ist in der universitären Medizin auch oft höher als in anderen Krankenhäusern. Darüber hinaus sorgt unter anderem die Einführung neuer Prozesse ebenfalls für Abwechslung, und als Pflegemanagerin stehen zudem viele übergeordnete Themen wie Wirtschaftsplanung oder der Austausch mit anderen Bereichen an. Auch die umfangreichen Baumaßnahmen am UKSH spielen im Moment eine große Rolle und sind ein großes Thema.

Macht das die Arbeit als Pflegekraft in einem Universitätsklinikum damit noch einmal zu etwas ganz Besonderem?

Ja, weil dort neueste Technik und hochkomplexe Medizin entsteht. Pflegekräfte, die am UKSH arbeiten, sind Teil dieses Fortschrittes und entwickeln ihn gemeinsam weiter. Zum Klinikum gehört auch die Pflege-Forschung. Wer also hier arbeitet, ist mittendrin. Deshalb würde ich mich immer wieder für meinen Beruf am UKSH entscheiden.