Ideen für Öffnung

Niebüller Geschäfte zeigen sich in der Krise erfinderisch bis kämpferisch

13. April 2020, 15:52 Uhr

niebüll | Aufmerksam wird die aktuelle Corona-Situation von der Niebüller Geschäftswelt beobachtet. In der Regel sind die Kaufleute in dieser Ausnahmesituation sehr realistisch, sehen die Notwendigkeit der Maßnahmen, zu denen auch die Schließung ihrer Läden zählt. Die Gesundheit geht vor, heißt es. Gleichzeitig ist man besorgt, wie lange es weitergeht mit den Restriktionen. Nicht alles sei nachvollziehbar.

So wundern sich die Kunden, warum ausgerechnet die kleinen Geschäfte aus dem Nonfoodsektor oder Fachgeschäfte für Bekleidung oder Schuhe nicht öffnen dürfen. Was soll das?, fragen viele. „Diese können doch viel besser ihre Besucherzahlen kontrollieren als Super- oder Baumärkte“, sagt Sonja Hansen aus Niebüll. Nils Johannsen vom Bekleidungsfachgeschäft Arthur Johannsen sieht es ähnlich: „Sicherlich hätten wir die Kunden im Blick und können so für genügend Abstand sorgen.“

Ulrike Christiansen vom Modegeschäft „Gleis 2“ ist mit Nils Johannsen einer Meinung. „Wir Textiler würden auch wieder gern mitmachen.“ In der näheren Umgebung von „Gleis 2“ haben Schlachter, Buchladen mit Zeitungen und Optiker geöffnet. Diese Geschäfte haben eine ähnliche Größe. Ulrike Christiansen traut sich zu, den Einlass und den Abstand ihrer Kundenzu regeln. „Die Gesundheit steht natürlich über allem!“

Sie findet, dass die Niebüller sich vorbildlich an die Auflagen halten. Mit einer Anregung hat sie sich jetzt telefonisch an den Einzelhandelsverband in Kiel gewandt. „Ich halte es für sinnvoll, wenn es regionale, kommunale Regelungen gibt.“ Niebüll sei keine Großstadt, habe eigene Bedingungen. „Ich meine, dass der Bürgermeister darüber entscheiden könnte.“ In Kiel will man am Mittwoch ihre Vorschläge prüfen.

Einstweilen muss man erfinderisch sein. Schuhhändler Klaus Schmäl hat inzwischen auf Kundenwünsche per Telefon klug reagiert. So sind mittlerweile die verschiedensten Schuhe im Schaufenster nummeriert. „Das hilft sehr beim Bestellen“, sagt er. „Ein Anruf mit dem Hinweis auf die Nummer genügt. Das ausgesuchte Paar wird dann an die Tür an Seiteneingang des Schuhgeschäfts gehängt.“

Nils Johannsen schaut derweil gespannt nach Österreich, wo ab Mitte April Lockerungen eintreten. Natürlich geht sein Blick auch noch weiter nach vorn, denn: „Irgendwann muss es wieder richtig losgehen.“ Nur per Telefon oder online reicht eben nicht, um den notwendigen Umsatz zu erreichen. Das bestätigt auch das Hobby- und Farbenfachgeschäft Sönksen in Uhlebüll. Auch deshalb will Ulrike Christiansen nicht locker lassen.