Ideen für mehr Straßensicherheit

Die Straßen in Ladelund sollen sicherer werden / Zebrastreifen und Geschwindigkeitsanzeige sind im Gespräch

von ing

27. August 2019, 16:53 Uhr

Ladelund | Keine Zebrastreifen, keine Geschwindigkeitsanzeige und eine marode Straßenbeleuchtung: In Ladelund stand die Straßensicherheit zwar nicht auf der offiziellen Tagesordnung, dennoch gab es zu diesem Thema Diskussionsbedarf.



Bauarbeiter entdecken Schaden





Erster Diskussionspunkt war die Straßenbeleuchtung. Diese wurde nämlich bei Bauarbeiten der Breitbandnetzgesellschaft teilweise beschädigt. Bei der Instandsetzung des Schadens – die Breitbandnetzgesellschaft übernimmt die verursachten Kosten – stellten die Bauarbeiter fest, dass das Leitungssystem marode ist und nach und nach erneuert werden sollte. „Dieses Bau-Malheur ist ärgerlich. Wir brauchen in den nächsten Jahren neue Kabel“, so Lutz Martensen, Bürgermeister der Gemeinde. In den nächsten Jahren sollen für eine neue Beleuchtung jährlich Mittel im Haushalt bereitgestellt werden.

Es wurde auch darüber diskutiert, ob die Straßenbeleuchtung nachts durchgehend brennen sollte. Zurzeit schaltet sich die Straßenbeleuchtung in der Abenddämmerung ein und um 0.30 Uhr wieder aus. Sie brennt dann wieder ab 4 Uhr bis zum Morgen. Vorerst bleibt das auch so. Wenn nun Feste im Kirchspielkrug stattfinden, können sich die Veranstalter beim Bürgermeister melden, dann wird die Beleuchtung für diese Nacht durchgehend eingeschaltet.



Anzeigetafel soll angeschafft werden





Schon längere Zeit hat ein Bürger der Gemeinde den Wunsch, dass ein mobiles Geschwindigkeitsmessgerät angeschafft wird. „Wir hatten so eine Anzeige schon einmal, die ist aber so kaputt, da lohnt sich das Reparieren nicht mehr“, so Lutz Martensen.

„Man ertappt sich da öfter. So ein Gerät hat schon eine Wirkung“, so Jan Obernauer, stellvertretender Bürgermeister. Also wurde entschieden, grundsätzlich ein neues mobiles Messgerät anzuschaffen. Kostenpunkt: 2000 bis 2500 Euro. Nun soll versucht werden, Sponsoren für die Finanzierung zu finden.



Zebrastreifen für Ladelund





Außerdem wurde beschlossen, weiterhin zu versuchen, dass ein bis zwei Zebrastreifen in der Dorfstraße aufgemalt werden. Angedacht sind Fußgängerüberwege auf der Höhe vom Bürgerbushaus und am Markttreff. Mit diesem Thema wird sich der Ausschuss für Bau, Natur, Umwelt und Wege weiter befassen.