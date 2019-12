Ideen für ein neues Stadtbild

Masterplan für Niebüll: Heiße Köpfe bei der Diskussion um Zukunfts-Strategien für die Stadt

20. Dezember 2019, 16:56 Uhr

niebüll | Der Sonderausschuss Masterplan stand ganz im Zeichen eines Vortrags von Udo Schmäschke. Der Bauamtsleiter brachte „Butter bei die Fische“, denn er hatte sämtliche Planungen, Konzepte und Erkärungen der letzten Jahre zusammengetragen. Dabei gab es spannende Informationen. So gab es bereits in den 70-er Jahren einen „Planungsbericht Niebüll“ oder eine aus den 80-er Jahren stammenden Gemeindeumwelterhebung in der „sämtliche Tümpel“ verzeichnet sind.

„Hieran können wir die Entwicklung der Stadt ablesen“ sagte Udo Schmäschke. Er erwähnte das Stadtentwicklung- und Strukturkonzept STEP sowie den Flächennutzungs- und Landschaftsplan aus dem Jahr 2010, erinnerte an den Generalverkehrsplan oder Sportentwicklungsplan aus dem Jahr 2013, zitierte ein Konzept zur Entwicklung des Einzehandels aus demselben Jahr. Überall spielt die Entwicklung der Stadt eine Rolle. Ob Fair Trade Stadt Niebüll, Niebüller Erklärung zu Bildung und Jugend oder Klimabündnis Nordfriesland – alle Aspekte müssen nun bei der Masterplan-Formulierung berücksichtigt oder sogar abgeglichen werden.

„So wissen wir, was wir haben und was wir noch brauchen“, meinte der Ausschussvorsitzende Karl-Heinz Christiansen. Tatsächlich wurde in Niebüll schon viel geleistet: Es gibt einen kommunalen Wärmeplan, die Umstellung auf LED, ein Straßenkataster, ein eigenes Ökokonto und eine Gestaltungs- und Erhaltungssatzung. Udo Schmäschke wies auf die neuen Baugebiete hin, forderte sozialen Wohnungsbau ein, erinnerte an die Fragestellungen zu ÖPNV und Mobilität und mahnte: „An das Leitbild der Stadt aus dem Jahr 2006 müssen wir ran“, sagte er. Seinen umfangreich dokumentierter Blick auf die Stadtplanung ergänzte er um die Themenbereiche Tourismus, Soziales und Kultur.

Die Ausschussmitglieder waren sich einig, dass ein „Blick von außen“ durch Experten notwendig sei. „Wir haben vielleicht Scheuklappen“, befand Hendrik Schwind-Hansen (SPD) und plädierte für ein frühes Engagement der externen Berater. Andreas Esch (SPD) äußerte eigene Vorstellungen zur Vorgehensweise. Er will zunächst eine Strategie für die Stadt entwickeln, um diese dann zu unterfüttern.

Letztlich setzte sich Robert Zimmermann (SSW) mit den Stimmen von CDU und FDP durch, den Vortrag von der erkrankten Anja Wollesen im Januar abzuwarten, um die „Liste der 25 Punkte“ zu verdichten. Bis dahin will Udo Schmäschke sein Konvolut sortieren und die Ergebnisse der „Gemeinwohlumfrage“ vorstellen. Niebüll ist nicht nur seit zwei Jahren im Städtebauförderprogramm, sondern nimmt auch am Zukunftskonzept „Daseinsfürsorge“ teil.

Mit der Aufnahme in das von Bund und Land getragene Städtebauförderprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden – überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke“ entwickelt Niebüll gemeinsam mit den Umlandgemeinden Dagebüll, Galmsbüll und Risum-Lindholm Strategien und Maßnahmen, um frühzeitig auf die sich verändernden demografischen und wirtschaftlichen Strukturen zu reagieren und auch in Zukunft bedarfsgerechte Infrastrukturangebote bereitstellen zu können. Wer mitreden möchte: Die Öffentlichkeit kommt beim Masterplan erst später dran.